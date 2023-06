Prazo para acompanhamento do Bolsa Família encerra dia 28; Mais de 90 mil precisam comparecer às unidades

Beneficiários que ainda não realizaram seu acompanhamento na Saúde podem ter o seu benefício bloqueado

Há uma semana do encerramento do prazo, aproximadamente 91,527 mil beneficiários ainda precisam comparecer às unidades de saúde de Campo Grande para fazer o acompanhamento do programa Bolsa Família. A avaliação semestral é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e obrigatória para a manutenção do benefício. A data prevista para o encerramento é dia 28 de junho, próxima quarta-feira.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Básica, Glória de Araújo, dos 115.197 beneficiários inscritos no programa, apenas 23.670 foram acompanhados até o momento, o que representa aproximadamente 19,8% do total.

“Essa baixa porcentagem de acompanhamento é preocupante, pois indica que muitos beneficiários estão deixando de usufruir dos serviços de saúde disponíveis para eles. É fundamental ressaltar que a atualização cadastral é essencial para que as famílias tenham acesso aos programas de prevenção, promoção e tratamento de saúde”, diz.

A coordenadora explica que a manutenção dos cadastros atualizados dos beneficiários do Bolsa Família nas unidades de saúde é de extrema importância para garantir o acesso contínuo e integral aos serviços de saúde.

Durante o atendimento, verifica-se o calendário vacinal (é necessário trazer a carteira de vacinação) e o estado nutricional (peso e altura) de crianças até sete anos, além da realização do pré-natal para as gestantes de qualquer idade. Mulheres entre 14 e 44 anos também devem ser acompanhadas pelas equipes.

“Ao manter o cadastro em dia, os beneficiários do Bolsa Família têm a oportunidade de receber atendimentos médicos, vacinação, acompanhamento pré-natal, assistência odontológica, entre outros serviços essenciais. Além disso, o registro atualizado possibilita a identificação de demandas específicas e o direcionamento adequado para programas e políticas de saúde voltados para a população em situação de vulnerabilidade”, complementa.

A parceria entre a assistência social e a saúde é essencial para garantir o pleno acesso e o cuidado integral das famílias beneficiárias do Bolsa Família. A integração das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) com as ações de assistência social fortalece o trabalho em rede, ampliando o alcance e a efetividade das ações de promoção da saúde.

“É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família estejam cientes da importância de manterem seus cadastros atualizados nas unidades de saúde, garantindo assim o acesso aos serviços e programas de saúde e contribuindo para uma melhor qualidade de vida para si e suas famílias. A atualização cadastral é um passo importante para o fortalecimento da cidadania e para a promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde”, finaliza.

Onde ser atendido ?

As unidades de saúde desempenham um papel fundamental nesse processo, atuando como ponto de referência para a atualização cadastral e o acompanhamento da saúde dos beneficiários do Bolsa Família.

As unidades têm promovido ações de conscientização sobre a importância desse procedimento e oferecido orientações sobre o acesso aos serviços, além do trabalho de busca ativa e ações aos fins de semana e feriado com o objetivo de atender este público. Atualmente, Campo Grande conta com 74 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e de saúde da família.

Através do endereço : é possível localizar a unidade de saúde mais próxima.

Bolsa Família

O Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência direta e indireta de renda que integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza. Além disso, o Programa oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica da família em situação de vulnerabilidade social.

O objetivo das condicionalidades do Programa é garantir a oferta das ações básicas, e potencializar a melhoria da qualidade de vida das famílias e contribuir para a sua inclusão social.

A agenda de saúde do Bolsa Família no SUS compreende a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, o cumprimento do calendário vacinal e o acompanhamento do estado nutricional das crianças. Assim, as famílias beneficiárias do Bolsa Família com mulheres com idade entre 14 e 44 anos e crianças menores de sete anos de idade deverão ser assistidas por uma equipe de saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações de responsabilidade da família.

A Política Nacional de Atenção Básica (2017) destaca que é de responsabilidade comum a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias.