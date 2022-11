O prazo para as famílias inscritas no Cadastro Único atualizarem seus dados termina nesta sexta-feira (11), de acordo com a prorrogação estabelecida pelo Governo Federal, no final de outubro. A regra é válida para as famílias que realizaram a atualização pela última vez nos anos de 2016 ou 2017, já que o Ministério da Cidadania, devido ao período da pandemia, organizou uma escala para o processo de revisão cadastral.

De acordo com a gerente do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social do município, Viviane Brandão, 6.400 famílias que compõem o grupo específico que realizou a última atualização em 2016 ou 2017, ainda não renovaram os dados. Desde fevereiro, quando iniciou a convocação desse grupo, aproximadamente 1.641 famílias atualizaram o Cadastro Único.

“Essas famílias têm até sexta-feira para atualizar e evitar o bloqueio dos benefícios do Programa Auxílio Brasil. E até 16 de dezembro para evitar o cancelamento do Programa Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica”, explicou Viviane.

Para garantir o recebimento do Auxílio Brasil, as famílias inscritas no CadÚnico devem renovar os dados a cada dois anos ou no caso de haver alguma alteração. Atualmente a capital conta com 60.881 mil famílias beneficiárias no Auxílio Brasil.

Em fevereiro deste ano, o Governo Federal retomou o processo de Averiguação e Revisão Cadastral, com prazos específicos de repercussão nos benefícios.

Garantias

A gerente reforçou que a atualização cadastral é necessária para garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias, além de garantir o pagamento dos programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem, que exigem que o cadastro esteja atualizado.

Por meio do aplicativo do Cadastro Único, é possível às famílias cadastradas conferir se os dados estão atualizados e, também, o que deve ser feito para a regularização dos registros.

A SAS realiza ações permanentes de busca ativa por meio de visita domiciliar, ligação telefônica, convocação por carta junto aos alunos da rede municipal de educação, divulgação nos meios de comunicação, entre outras. Em outubro de 2021, a Secretaria lançou a campanha “Não perca seu benefício” em parceria com a Semed e Agetec que tinha como objetivo convocar as famílias para atualizarem seus cadastros.

Em Campo Grande, o atendimento é realizado nos 21 Cras, 4 Centros de Convivência, Central do CadÚnico, que funciona na Rua dos Barbosas, 321, bairro Amambaí e na Secretaria da Juventude, localizada no antigo Shopping Marrakech, na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924, Jardim dos Estados. O horário de atendimento nas unidades é das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Já na Secretaria da Juventude é das 8 às 11 horas e das 13 às 17h e na Central do Cadastro Único, das 7h30 às 11h e das 13 horas às 17h30.

Para mais informações, o responsável familiar pode entrar em contato pelo telefone (67) 3314-4482, ramais 6037 e 6038. De acordo com a última informação prestada pelo governo federal em agosto, Campo Grande possuía 175.005 famílias cadastradas no CadÚnico.