O prazo para encaminhamento dos títulos para os inscritos no processo seletivo simplificado, para seleção e contratação de assistentes de educação infantil, foi prorrogado pela Secretaria Municipal de Educação/SEMED e Secretaria Municipal de Gestão/SEGES. Os candidatos inscritos poderão enviar os títulos, exclusivamente por e-mail (semed.aeinfantil.títulos@gmail.com), até a próxima quinta-feira (27).

O processo seletivo oferece 1.578 vagas para profissionais de nível médio, porém 8.120 pessoas se inscreveram. A contratação é temporária e a carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 1,2 mil. Os selecionados vão atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME.

A entrada no prédio do CEFOR é controlada, e só pode ocorrer com o uso de máscara e álcool em gel, além do distanciamento, obedecendo as normas de biossegurança preconizadas para evitar a disseminação da Covid-19.

Devido a grande procura para emissão de certificados, a SEMED fará o envio dos mesmos por e-mail, evitando assim a aglomeração de pessoas no prédio da Secretaria.

O CEFOR funciona de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30, e está localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, na SEMED. O telefone de contato da SEMED é 2020-3800.