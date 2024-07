Delcídio do Amaral e PRD preparam estratégias para pré-candidatos a prefeito no Estado

O Partido Republicano Democrático Estadual (PRD-MS), liderado por Delcídio do Amaral, está se destacando com planos estratégicos para as eleições municipais. O partido está focado em preparar seus pré-candidatos a prefeito, buscando fortalecer sua presença e influência em diversas cidades do estado.



O Estado tem sido um campo de batalha política acirrada, com várias legendas buscando consolidar seu espaço nas prefeituras municipais. O PRD, sob a liderança de Delcídio do Amaral, ex-senador e figura influente no estado, está intensificando seus esforços para garantir uma presença significativa nas eleições municipais.



Estratégias do PRD

O partido pretende lançar o máximo de pré-candidatos no Estado, “estamos fortalecendo o PRD Estadual com a seleção de pré-candidatos que representem os valores e interesses do PRD. Isso inclui líderes municipais, empresários locais e figuras públicas com potencial eleitoral”, disse Delcidio que ainda reforçou que cada pré-candidato terá o total apoio do Partido nela elaboração de Planos de Governo e estratégias detalhadas. “Isso visa apresentar soluções concretas para os desafios locais e estabelecer uma plataforma sólida para a campanha eleitoral”, afirmou.



Delcídio do Amaral afirma que o PRD está determinado a desafiar o status quo político no Mato Grosso do Sul, preparando uma nova geração de líderes municipais com visão e compromisso. À medida que as eleições se aproximam, o partido intensifica seus esforços para garantir que suas estratégias resultem em vitórias eleitorais e contribuições significativas para o desenvolvimento local.