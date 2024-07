PRD terá Prof. André Luis como pré-candidato a prefeito de Campo Grande

O Partido Republicano Democrático (PRD) anunciou oficialmente o Prof. André Luis como seu pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Com uma trajetória marcada por seu compromisso com a educação e sua atuação cívica na comunidade, André Luis surge como uma nova alternativa na política local, buscando oferecer uma liderança renovada e focada nas necessidades da população.

Compromisso com a Educação e Experiência Cívica

Prof. André Luis possui uma sólida carreira acadêmica e é reconhecido por seu trabalho no campo educacional. Como professor e pesquisador, ele acumulou experiência significativa que o capacitou a entender os desafios enfrentados pelos jovens e suas famílias na busca por uma educação de qualidade.

Além de sua atuação na educação, André Luis também se destacou em iniciativas cívicas, liderando projetos comunitários que visam melhorar a qualidade de vida dos moradores de Campo Grande. Sua proximidade com as demandas locais e seu compromisso com a transparência e a ética na gestão pública são pilares de sua plataforma política.

André Luís Soares (PRD)

André Luís Soares (61), nasceu em Uberlândia (MG), formado em Medicina Veterinária e Direito, e trabalhou como professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). É cofundador da ONG de animais Fiel Amigo. Em 2020, foi eleito vereador pela primeira vez.

O PRD já confirmou que o Professor André Luís é o pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais de 2024.