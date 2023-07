Pré-candidato a prefeito, vereador é registrado como morto em cadastro nacional

O vereador de Três Lagoas, Davis Martinelli, pré-candidato a prefeito do Município, foi surpreendido por uma notícia curiosa. Seu nome foi registrado como falecido.

No Cadastro Nacional de Falecidos consta o nome do vereador como morto em 18 de dezembro de 2016.

“Olha esse absurdo esse povo tem tempo. Alguém registrou no site de falecimento meu nome com meus dados. Eu vou descobrir quem é que fez e vai pagar caro por isso. Vou descobrir”, postou.

O vereador descobriu o registro ao tentar encontrar a família de uma mulher no Município. Por curiosidade, foi pesquisar registro do avô, já falecido, e encontrou seu nome no cadastro.

“Digitei meu sobrenome e apareceu do meu avô, de alguns familiares meus e o meu também. Foi onde a gente descobriu esse absurdo aí. Pelo meu sobrenome, descobriu essa fraude aí”, relatou.

