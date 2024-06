Pré-candidato Adilson Rodrigues concede entrevista ao Programa Boca do Povo

Adilson Rodrigues nascido em Guia Lopes da Laguna é casado e tem um filho, mas se sente campo-grandense de coração e ama o Estado de Mato Grosso do Sul.

Iniciou sua trajetória política em 2004 quando se tornou assessor especial do prefeito Nelsinho Trad, fazendo a assessoria dele até 2010, quando coordenei a campanha do deputado federal Fábio Trad, com muito trabalho e dedicação e ganhamos com êxito.

Após a campanha me tornei chefe do escritório do deputado, em Mato Grosso do Sul. Me mantive na coordenação do escritório até 2014. Em 2012 me candidatei ao cargo de vereador pelo PRTB, embora tendo uma boa votação fiquei na suplência devido a coligação.

Em 2015 assumi a vice-presidência do PTB Estadual do MS, tocando o partido juntamente com o senador Nelsinho Trad até o final de 2018, neste meio tempo eu coordenei a campanha a Senador logrando êxito e incluindo no currículo mais uma campanha de sucesso.

No início de 2019 assumi a coordenação regional do PSD/MS, como Diretor Executivo, e também como chefe do escritório do senador Nelsinho Trad. Como chefe do escritório, represento o senador atendendo os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, lideranças políticas, e também, participo de reuniões, tanto na Capital como no interior do Estado, recebo demandas para recursos parlamentares, que são entregues para o senador.

Permaneço desempenhando uma administração e representação municipalista, pautado nas políticas públicas de qualidade para o povo do nosso querido Mato Grosso do Sul. Precisamos cuidar do futuro dos nossos filhos e do futuro do nosso Estado.

ENTREVISTA

Adilson Rodrigues, assessor Parlamentar é pré-candidato do PSD a vereador declarou em entrevista ao Programa Boca do Povo na Difusora 101.9 que a “nossa saúde está doente”. Segundo Adilson “há muito recurso em Brasília”, e o que falta não é dinheiro e sim gestão. É preciso ter secretários competentes e conhecedores principalmente das pastas e da área da saúde.

A Capital recebe pacientes dos 78 municípios para diversos exames, cirurgias, consultas então é preciso que haja administração pública adequada para atender toda essa demanda que não é fácil.

Pois é o centro que dá apoio logística na saúde do Estado ao demais municípios. Então precisamos valorizar a classe médica e humanizar a saúde.

Na Câmara Municipal existe uma comissão da saúde que precisa fiscalizar o Executivo. Estar ciente se falta medicamentos, insumos para a área médica e ver de perto como está o atendimento da saúde para a população.

Adilson é pré-candidato a vereador de Campo Grande pelo PSD