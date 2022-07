A pré-candidatura do médico Dr. Flávio Barbosa (MDB), ganhou musculatura eleitoral, após suas primeiras reuniões de trabalho em várias cidades do Estado. Com isso, ele já aparece entre os 15 pré-candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto para a Assembleia Legislativa.

Estreante na política, Dr. Flávio tem superado candidatos tradicionais dando mostras de que deve integrar o grupo de novatos que, a cada quatro anos, debutam na Casa de Leis estadual.

PESQUISA

Nas últimas pesquisas de tendência de votos feita pelo Instituto Ranking, Dr. Flávio aparece na 15ª posição entre os prováveis eleitos. Nesse grupo de parlamentares, 13 já são deputados estaduais que buscam a reeleição. Entre os três estreantes que completam a lista dos 15 prováveis eleitos, um é ex-prefeito de Nova Andradina e o terceiro é advogado que concorre buscando representar a região da fronteira.

FELIZ COM A RECIPROCIDADE

Dr. Flávio Barbosa disse estar muito feliz por ver que as pessoas que têm ouvido suas propostas em reuniões familiares têm entendido sua mensagem e levantado a bandeira de sua pré-candidatura.

“Nós temos feito reuniões em cidades de várias regiões de Mato Grosso do Sul, falando com sinceridade sobre as nossas propostas como pré-candidato a deputado estadual que somos e temos recebido manifestações de reciprocidade por parte da população visitada” diz o pré-candidato. Nos encontros que têm mantido pelo Estado, Dr. Flávio tem defendido a pré-candidatura do ex-governador André Puccinelli e diz ter comprovado que há uma grande expectativa por parte dos sul-mato-grossense com o possível retorno de Puccinelli ao comando do Governo do Estado.

Fonte: Diário da Serra de Maracaju