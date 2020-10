Nesta sexta-feira (16), às 16 horas, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de MS, sob o comando da juíza Helena Alice Machado Coelho, com apoio do presidente do Tribunal de Justiça, Des. Paschoal Carmello Leandro, realizaram mais um evento de grande repercussão para toda a sociedade: a pré-estreia do projeto Inspiracine: Mulheres, com transmissão ao vivo no canal do Youtube ( https://www.youtube.com/user/TJMSJornalismo ) do TJMS.

O projeto inovador será lançado no dia 19 de outubro, na abertura do XII Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que terá como tema Violência de Gênero e Covid-19: Desafios no enfrentamento de duas pandemias do Século XXI, porém alguns convidados terão o prazer de conhecer a proposta na pré-estreia.

A ideia é fomentar debates qualificados sobre direitos humanos e igualdade de gênero. E como fazer isso? A proposta envolve a contação de histórias e será desenvolvida com narrativas e biografias de personalidades femininas com histórias inspiradoras, em forma de séries, que possibilite um espaço de debate e desperte o pensamento crítico, principalmente quanto à igualdade de gênero e dos direitos humanos.

O Inspiracine: Mulheres, a partir do lançamento, integrará o rol de programas da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de MS e a primeira obra escolhida para ser produzida foi o Diário de Anne Frank, uma adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto. Nascida Annelies Marie Frank, ela se tornou uma das figuras mais discutidas do século XX após a publicação do livro Diário de Anne Frank.

A primeira temporada da série tem 11 episódios, sob o nome Annelies, e foi produzida em linguagem diferenciada para ser utilizada pela Coordenadoria da Mulher como material didático em trabalhos preventivos de combate à violência contra a mulher em grupos de jovens, crianças e até adultos, antes de debates com o mesmo objetivo.

Toda a proposta de trabalho está baseada em narrativas e biografias de personalidades femininas que fazem parte do projeto Mulheres Inspiradoras, da professora Gina Vieira Pontes, aliada à liberdade poética em tempos de predominância da mídia como espaço educativo.

“O Inspiracine: Mulheres é uma proposta da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em parceria com a Secretaria de Comunicação; com a professora Gina Vieira; Grupos Batucando Histórias e Coletivo Usina, visando a prevenção da violência doméstica e familiar contra as mulheres, o debate pela igualdade de gêneros e dos direitos humanos. E a primeira série será uma releitura da vida da jovem Anne Frank, cujo diário pessoal inspirou o mundo na luta pela igualdade e pelos direitos humanos”, explicou a juíza Helena Alice.

O público escolhido para este projeto é o infantojuvenil, contudo a proposta pode ser ampliada, já que o material pode ser utilizado para diferentes faixas etárias, por não ter inadequações ou temas/discussões sem contexto.

Importante lembrar que o número de episódios de cada série dependerá do livro a ser trabalhado e o produto a ser exibido pretende contribuir com qualquer profissional interessado em debater e dialogar temas voltados aos direitos e valorização das mulheres. Acompanhará a série material de apoio com orientações para facilitar o debate, por meio de questionamentos atinentes à produção apresentada.

A proposta do projeto vem ao encontro da importância da educação informal nos tempos atuais, uma vez que os jovens sentem-se atraídos pela integração das várias formas de comunicação (visual, oral, musical e escrita) que compõem a linguagem audiovisual. Esse conteúdo alegre, esteticamente bonito, chama a atenção dos jovens e, sem que se perceba, consegue que esse público tenha um olhar crítico para o conteúdo que está recebendo.

Para a juíza Helena Alice, é necessário que os gestores de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres estejam atentos a esse processo de formação e reconheçam o poder da mídia na reprodução e reforço da educação atual.

“Nos dias atuais, infelizmente temos ainda uma educação sexista, de ideias misóginas e discriminatórias, em que a mulher aparece em papéis de submissão, de menos-valia e de objetificação. Precisamos transformar este padrão e o Inspiracine: Mulheres surgiu com o objetivo de contribuir para essa mudança. Estamos muito animados com os possíveis resultados desse trabalho”, concluiu a magistrada.

Importante ressaltar que a proposta tem o apoio do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica (Fonavid), da ONU Mulheres Brasil e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Toda a produção ficará disponível em ambiente público no portal do Tribunal de Justiça de MS e pode ser acessado pelo http://www.tjms.jus.br/inspiracine/index.html. O material de apoio estará disponível no mesmo ambiente e sempre que professores, educadores, palestrantes e interessados fizerem uso é importante fazer o registro de uso na mesma página, por meio das redes sociais exclusivas do projeto: @InspiraCineTJMS.

Segurança – Para a pré-estreia foram convidados alguns meios de comunicação da Capital, juízes e juízas colaboradores da Coordenadoria da Mulher, gestores públicos que trabalham em áreas que podem ser alcançadas pelo projeto e profissionais que atuaram nos episódios da primeira série.

Todos serão submetidos aos processos de biossegurança recomendados pelas organizações de saúde e somente poderão permanecer no plenário do TJMS se estiverem usando máscaras e, aferida a temperatura, constatar-se que não há perigo de contaminação e disseminação do novo coronavírus.

A solenidade de pré-estreia será transmitida nesta sexta-feira (16), às 16 horas, ao vivo, no canal do Youtube do Tribunal de Justiça. Estão todos convidados a assistir para conhecer mais essa ação inovadora.