“Com o apoio do Paulo Corrêa, construímos importantes projetos para o desenvolvimento do Estado. Mato Grosso do Sul precisa do Paulo Corrêa e ele precisa do voto de cada um de vocês”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, em defesa da reeleição do atual presidente da Assembleia Legislativa.

No comando da Casa de Leis, Paulo Corrêa aprovou inúmeros projetos que beneficiaram diretamente a vida da população sul-mato-grossense, em especial os mais vulneráveis.

“O povo precisava de vacina no braço, comida na mesa e emprego, então fizemos um esforço coletivo para garantir dignidade aos sul-mato-grossenses, contando também com o apoio da iniciativa privada, por meio da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, que fez a diferença, nos dando todo o suporte necessário”, afirmou o deputado estadual.

Entre os principais projetos aprovados, Paulo Corrêa destaca o Mais Social, que garantiu comida da mesa das pessoas mais carentes, o Conta de Luz Zero, que isentou a tarifa de energia de 152 mil famílias, e a CNH Social, que assegurou carteira de motorista de graça a mais de 5 mil pessoas em sua primeira edição.

“Inicialmente, a proposta do Mais Social era de R$ 200 por família cadastrada no CadÚnico, mas aumentamos para R$ 300 quando o gás de cozinha teve uma alta absurda no preço. E a grande sacada foi entregar um cartão de débito ao invés da cesta básica, porque aí elas têm a liberdade de comprar o que é melhor para sua casa, menos cigarro e bebida alcoólica, é claro”, explica.

Corrêa também lembra como surgiu a ideia de criar a CNH MS Social. “Quem mais trabalhou durante a pandemia? Os motoentregadores. Então, eu pedi ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, um projeto para atender a categoria e também aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma carteira de motorista que custa em média R$ 3 mil”, conta.

E o resultado disso, prossegue Corrêa, foi o grande volume de inscrições recebidas. “Mais concorrido que vestibular de Medicina, por isso também pedimos um reforço ao Governo do Estado para conseguir atender mais pessoas no segundo semestre de 2022. Projeto muito bacana que precisa continuar”, conclui.