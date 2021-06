A comissão de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, presidida pelo vereador Dr. Sandro discutiu, nesta quarta-feira (23/6), as novas diretrizes no tratamento imediato contra a covid-19.

A discussão foi transmitida em live pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis. Como convidado, o parlamentar recebeu o Dr. Silvio Lemos, Médico Cirurgião Geral; Cirurgião do Aparelho Digestivo e Cirurgião Bariátrico. Ele foi plantonista do Pronto Socorro da Santa Casa por 28 anos e participa do Grupo Médicos Pela Vida.

Durante o bate-papo, os médicos defenderam o tratamento imediato e a autonomia dos médicos na prescrição de remédios contra a covid.

Dr. Silvio Lemos comentou que hoje existem muitas evidências positivas no uso do tratamento imediato aos pacientes. “Todo mundo merece e tem direito ao atendimento. Cada paciente tem sua particularidade e precisa ter um atendimento individualizado”, afirmou.

Já o presidente da comissão de saúde, frisou a importância do atendimento imediato na recuperação do paciente. “Diante dos sintomas a pessoa já pode receber o tratamento imediato. O que não podemos fazer é sermos contra a autonomia médica”, disse Dr. Sandro.

Para os médicos, aconteceram muitos erros estratégicos desde o início, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter demorado a declarar a pandemia, privando os países de adotarem medidas para evitar a disseminação do coronavírus e a prepararem os hospitais. Além disso, ela também errou ao dizer que o uso de máscaras deveria ser feito apenas pelos profissionais de saúde, e por dizer que o tratamento imediato não tinha eficácia.

“Acontece que, a OMS cometeu vários erros estratégicos, como a demora em declarar a pandemia. A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) também errou ao dizer que corticoides não funcionavam. Além disso, teve a demonização de medicamentos eficazes e seguros. Após inúmeras declarações erradas, a população ficou com mais medo do tratamento que do vírus. Os remédios não deveriam ter sido politizados, quem tinha que ter informado sobre eles eram os médicos”, destacou o parlamentar.

Em consenso, os médicos afirmaram que a vacinação é essencial, mas que não deve ser a única estratégia no combate à covid-19. “São vários os meios para combater a pandemia: vacinação, tratamento imediato, uso de máscaras e higienização. O que não pode acontecer é deixar somente a vacina ser utilizada como a única estratégia”, frisou Dr. Sandro.

Boletim Epidemiológico

Em Campo Grande, 381.028 casos foram notificados, 1.821 casos suspeitos, 102.358 casos confirmados, 276.849 casos descartados e 2.754 óbitos.

Dos 102.358 casos confirmados, 507 estão internados, 1.361 estão em isolamento domiciliar, 97.736 estão recuperados e 2.754 óbitos.

Das 507 pessoas que estão internadas, 239 estão em leitos UTI (158 leitos públicos e 81 leitos privados), 257 estão em leitos clínicos (125 em leitos públicos e 132 em leitos privados). Há 11 pacientes em Pronto Atendimento Médico (PAM) (público).

Em Mato Grosso do Sul temos 279.867 casos confirmados e 6.543 óbitos.

O Brasil já registra 16.194.209 casos confirmados e 452.031 óbitos.