Preço do litro da gasolina aumentou 0,54% no País e etanol recuou 4,62% no início de junho, aponta Ticket Log

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao período de 1º a 14 de junho, apontou que o preço médio do litro da gasolina aumentou 0,54% ante maio, e fechou os primeiros dias de junho a R$ 5,55. Já o etanol ficou 4,62% mais barato para os motoristas, em relação ao mês anterior, e foi comercializado a R$ 3,92.

“Bem como no início do mês, a mudança na cobrança da alíquota do ICMS elevou o preço médio da gasolina comercializada no Brasil neste fechamento de quinzena, contrapondo a tendência de queda dos combustíveis que aconteceu em maio conforme os últimos anúncios. Portanto, os recuos foram identificados na maioria dos Estados. Algumas regiões tiveram um impacto menor em relação à alíquota, naturalmente. O novo anúncio de redução no preço da gasolina repassada às distribuidoras e válido a partir de 16 de junho deve refletir nas bombas de abastecimento de todo o País e no preço repassado ao consumidor já nos próximos dias”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

As reduções para ambos os combustíveis foram identificadas em todas as regiões, com exceção da Região Sul, onde a gasolina aumentou 0,92%, em relação a maio e fechou a R$ 5,51. O Norte, que apesar de manter o maior preço médio para a gasolina, de R$ 5,90, fechou o período com o litro 2,16% mais barato, em relação a maio. Com recuo de 0,74%, a média mais baixa para o combustível foi registrada nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 5,40.

Os postos de abastecimento do Centro-Oeste se destacaram com o menor preço médio entre as regiões e a baixa mais expressiva para o etanol, de 5,69%, vendido a R$ 3,81 nos primeiros dias do mês. Já a média mais alta para o combustível foi encontrada no Norte, a R$ 4,78.

Entre os Estados e o Distrito Federal, seis registraram aumento no preço da gasolina. O acréscimo mais expressivo foi identificado no Pernambuco, de 4,06% ante maio, que fechou a R$ 5,64 e a média mais alta em Roraima, a R$ 6,38. Já a redução mais significativa foi registrada no Amazonas, onde o preço do litro fechou a R$ 6, com redução de 6,83%.

Já o etanol ficou mais caro em cinco Estados, com destaque para o Acre, onde o preço médio fechou os primeiros dias de junho 1,85% mais caro, quando comparado a maio, e média de R$ 4,82, a mais alta do País. A redução mais expressiva para o combustível foi identificada no Mato Grosso, de 5,87%, que fechou a R$ 3,69.

“Como resultado da redução mais acentuada no valor médio nacional do etanol, o combustível foi considerado economicamente mais vantajoso para abastecimento em mais estados, quando comparado ao mês anterior, que são Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Vale reforçar que o etanol também é ecologicamente mais viável para o abastecimento por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, finaliza Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.