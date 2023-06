Preço médio do boi gordo atingiu forte retrocesso em maio, o menor preço do ano

No mês, o preço médio da arroba do ruminante pronto para abate caiu para R$263,83, sinalizando quedas de 7,7% em relação a abril último e de 18,3% em comparação com maio do ano passado.

Transcorridos 5 meses do presente ano, o preço médio de R$287,85 recebido pelos pecuaristas aponta perda expressiva de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto no acumulado nos últimos 12 meses – junho de 2022 a maio de 2023 – o preço ainda supera levemente os R$300,00, indicando perda de 5,6%.

Faltando apenas 2 dias de negócios para o encerramento de junho, o preço médio de encerramento do semestre seguirá retrocedendo, voltando para patamar observado pela última vez em setembro de 2020.