Preço pago por tonelada da carne de frango exportada cai em relação a junho do ano passado

De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo Federal, divulgadas nesta segunda-feira (12), as exportações de carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas nos seis dias úteis de junho teve bom desempenho em relação aos dados de junho de 2022 e à última semana de maio. A exceção foi a queda no preço da tonelada em relação a junho do ano passado.

A receita obtida com as exportações de carne de frango até esta segunda semana do mês de junho, US$ 322.222,125, representou 36,78% do total arrecadado em todo o mês de junho de 2022, que foi de US$ 876.034,455. No caso do volume embarcado, as 162.407,537 toneladas são 40,83% do total registrado em junho do ano passado, quantia de 397.746,083 toneladas.

O faturamento por média diária até a esta semana de junho foi de US$ 53.703,687, quantia 28,7% a mais do que o registrado em junho de 2022. No comparativo com a semana anterior, houve avanço de 50,13%.

No caso das toneladas por média diária, foram 27.067,922, houve incremento de 42,9% no comparativo com o mesmo mês de 2022. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se ampliação de 47,85%.

Já o preço pago por tonelada, US$ 1.984,034, é 9,9% inferior ao praticado em junho do ano passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa leve aumento de 1,5%.