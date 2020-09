Levantamento feito pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) revela que o preço dos produtos hortifrutigranjeiros em Campo Grande têm diferença de até 470,20%, no caso da goiaba vermelha.

O quilo está sendo vendido por R$ 19,90 no Hortifrúti Folha Verde e por R$ 3,49 no Mercado Real. Enquanto isso, o menor índice constatado (43,78%), está relacionado à maçã nacional. No Atacadão, a fruta custa R$ 6,19 o quilo. Já no Comper, o preço é R$ 8,90.

A equipe do Procon/MS, que é um órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), foi a campo no período de 31 de agosto a 15 de setembro.

Durante a ação foram verificados 75 produtos em 25 estabelecimentos, dos quais estão sendo divulgados 73. A norma para a divulgação é que o produto esteja à disposição em, pelo menos, três dos locais visitados, o que não aconteceu com dois deles.

A equipe de pesquisa verificou preços de frutas, verduras e legumes, os mais consumidos pela população.

O levantamento revelou várias diferenças consideráveis. Foram registrados índices de 374,21% no caso do abacaxi do tipo Havaí, por exemplo. O produto é vendido no Mercado do Produtor por R$ 1,99 enquanto no Hortifrúti Folha Verde não sai por menos de R$ 8,90. A diferença de preços da manga Tommy também é sensível, 33,44%. No Assai, custa R$ 2,99 o quilo enquanto no Folha Verde, R$ 12,90.

De acordo com os comerciantes, os preços que não vêm agradando os consumidores estão elevados por conta de fatores climáticos, como as altas temperaturas que causam perdas, e também pela alta procura.

Confira a pesquisa aqui.