Prefeita Adriane Lopes anuncia maior entrega de ônibus dos últimos dez anos

Com o objetivo de atender um clamor da população de Campo Grande, a prefeita da Capital, Adriane Lopes anunciou na tarde desta quarta-feira (14), a maior aquisição de ônibus convencionais dos últimos dez anos. Serão entregues 71 novos veículos até o dia 29 de julho que irão compor a frota de transporte público do município.

“Desde que assumimos a gestão há mais de um ano estamos buscando meios de viabilizar e melhorar a oferta do transporte da Capital. Essa é a maior aquisição dos últimos dez anos, certamente irá promover mais conforto, agilidade e segurança para os usuários desse serviço. Isso vem ao encontro com o nosso projeto prioritário, que é realizar melhores entregas para os moradores da nossa Cidade”, pontuou a chefe do executivo Municipal.

Ao todo, na frota são 473 veículos utilizados no transporte público. Em maio foram 2,7 milhões de passageiros. A substituição dos veículos está prevista em contrato, que é de cinco anos.

“Já chegaram na Capital 21 ônibus e até o dia 29 serão entregues os demais. Essa medida ocorre a partir de uma reivindicação da nossa gestão, que é o cumprimento do contrato, tendo em vista que a substituição deve ocorrer em cinco anos”, acrescentou a Prefeita.

Campo Grande conta com 9 terminais de embarque e desembarque. Os terminais Bandeirantes, Júlio de Castilho e Guaicurus estão com 95% da revitalização concluída. Os demais estão em processo de licitação para reforma total.

Avanços nos transporte

A prefeita, Adriane Lopes, anunciou em fevereiro o novo valor da nova tarifa de ônibus, de R$ 4,65, que entrou em vigor em março de 2023. O valor só foi possível após ser feita uma composição para subsídio que envolveu os executivos municipal e estadual.

O governo do Estado anunciou o valor do repasse de pouco mais de R$ 10 milhões (R$ 10.017.180,00) para a Prefeitura de Campo Grande, que será usado para arcar com os custos do transporte público coletivo dos alunos da Rede Estadual de Ensino. A Prefeitura subsidia a tarifa dos estudantes da Rede Municipal de Ensino e das pessoas com deficiência.

O custeio das gratuidades traz justiça social ao valor da tarifa, que antes tinha em sua composição as gratuidades, penalizando o cidadão e empresários que acabavam por pagar a conta.

“Nós montamos uma Comissão de Transporte para tratar da tarifa e também de outras melhorias no transporte na nossa cidade buscando o menor impacto para a população. Desde o início, nós trabalhamos em equipe para chegar no menor impacto possível no bolso da população e buscando subsídio estadual e a isenção de ISS, chegamos a esse valor, que garante um mínimo impacto para os usuários”, garantiu a prefeita, Adriane Lopes.

A prefeitura desenvolveu um sistema de compensação entre o valor que o usuário paga e uma tarifa técnica mais alta, no valor de R$ 5,15 que é reembolsada pelo município, com a intenção de manter estável o valor do passe para o usuário.

Além disso, em dezembro de 2022, o consórcio recebeu um repasse de R$ 11 milhões do Governo Federal, por intermédio da prefeitura, para custear as gratuidades de idosos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes que usam o sistema de transporte.