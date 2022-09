Capital brasileira do Chamamé, Campo Grande é palco da 5ª edição do Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul. A festa, iniciada ontem (15) na Praça do Rádio Clube, chegou nesta manhã ao Teatro Municipal Octávio Guizzo, que sediou momentos de grande integração cultural entre Brasil, Paraguay e Argentina. Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes destacou as ações da gestão para fortalecer a parceria com o Mercosul.

“Vocês animaram a nossa sexta-feira e, para que essa integração entre os países aconteça com mais intensidade e incluindo mais pessoas nesse intercâmbio, Campo Grande vai inaugurar um monumento com ícones do Brasil, Paraguay, Uruguai, Argentina e do Chile, que marcam também a ativação da Rota de Integração Latino Americana”, destaca a Chefe do Executivo Municipal. Adriane aproveitou o momento para colocar o Escritório Internacional, inaugurado no último dia 30, à disposição dos governos e gestores para tratarem de cooperações técnicas e comerciais.

O coordenador federal da integração entre Paraguai e Argentina, Ricardo Gonzales, de Corrientes na Argentina, ressalta que o centro-oeste ganhou destaque nos último cinco anos entre os povos do Mercosul. “Campo Grande passou a ser um destino requisitado para nossa população e temos muito estudantes, empresários e turistas que querem conhecer e visitar as belezas da cidade e do Estado”.

Sobre o Festival do Chamamé

O 5º Festival Cultural do Chamamé será realizado até 18 de setembro em Campo Grande, na Praça do Rádio Clube, e conta com a participação das delegações das Províncias de Corrientes, Chaco, Santa Fé e Entre Ríos, Departamento de Amambay/Paraguay, as cidade de Villa Guilhermina, Resistência e Corrientes.

Chefiando a delegação da Província de Santa Fé, a prefeita de Villa Guilhermina, Sra. Nanci Alicia Avalos elogiou a recepção dos campo-grandenses. “Estamos muito felizes com o carinho que fomos recebidos e isso reforça a nossa vontade de estar sempre aqui”.

Orivaldo Mengual, presidente do Instituto Cultural Chamamé MS e organizador do Festival, pontua que a festa vai além de ações culturais. “Existe muita conexão entre os países que fazem parte da Bacia do Prata e o Festival apresenta com a música essa união, que agora percebemos que vai muito além e envolve também o turismo e a produção”.

Programação

2º DIA DO FESTIVAL – 16/09/2022 (SEXTA FEIRA)

17:55 – Praça do Rádio – Feira Gastronômica e artesanato

18:30 – Escuela de Danzas Tradicionales Villa Guillermina/Província de Santa Fé, Argentina

19:00 – Roxana Cortez – Villa Guilhermina/Província de Santa Fé, Argentina

19:30 – Agrupación Raíces Gauchas – Villa Guilhermina/Província de Santa Fé, Argentina

19:50 – Grupo Arraigo – Villa Angela/Província do Chaco, Argentina

20:40 – Daniela Masaro y Grupo – Villa Guilermina/ Província de Santa Fé, Argentina

21:20 – Juan Carlos Godoy y Georgina Tonsich – Ballet Mainamby – Corrientes capital

21:40 – Dom Ramão Sanfoneiro – Rio Brilhante/MS, Brasil

22:30 – Jakeline Sanfoneira – Campo Grande/MS, Brasil

3º DIA DO FESTIVAL – 17.09.2022 (SÁBADO)

15:00 – Praça do Rádio – Feira De Gastronomia e Artesanato

15:30 – Davi Júnior – Campo Grande/MS, Brasil

16:20 – Embajadores de la Fiesta Nacional del Chamamé – Villa Guilhermina/Santa Fé, Argentina

17:00 – Joni Gomez y Su grupo – Villa Guilhermina/Santa Fé, Argentina

17:30 – Caio Escobar – Campo Grande/MS, Brasil

18:10 – Ballet Bado Jeroky – Capitan Bado/Departamento de Amambay, Paraguay

18:40 – Agrupación Retoños de mí Pueblo – Villa Guilhermina/Santa Fé,Argentina

19:00 – Rivair, Rivamar e Grupo Desparramo – Campo Grande/MS, Brasil

19:40 – Ballet Folclórico da Secretaria Nacional de Cultura do Paraguay – Asunción/Paraguay

20:00 – Marcejo Rojas – Asuncion, Paraguay

20:40 – Juan Carlos Godoy y su pareja Georgina Tonsich – Ballet Mainamby – Corrientes capital

20:50 – Fuelles Correntinos – Corrientes/Capital, Argentina

22:30 – Mirta Noemi Talavera – Asunción/Paraguay

4º DIA DO FESTIVAL – 18/09/2022 (DOMINGO)

09:00 – Praça do Rádio – Feira De Gastronomia e Artesanato

10:00 – Bailanta Chamamezeira

Aberto a todos os grupos que estarão participando do festival

17:00 – Pajarito Silvestri y Grupo Enramada – Federal/Província de Entre Rios, Argentina

17:40 – Gabriel Flores – Campo Grande/MS, Brasil

18:20 – Pareja Nacional de La Polca Paraguaya – Lino Ravinovich Vázquez y Clara Galeano

Asunción/Paraguay

18:40 – Camilla Marques – Professora do Espaço Tangoo Vip – Campo Grande/MS, Brasil e

Luciano Bastos – Professor da Tangueria Luciano Bastos – RJ, Rio de Janeiro/Brasil

19:00 – Castelo & Grupo – Campo Grande/MS, Brasil

19:40 – Juan Carlos Godoy y su pareja Georgina Tonsich – Ballet Mainamby – Corrientes capital

19:50 – Paulo Arguello – Campo Grande/MS, Brasil

20:30 – Grupo Tajy – Corrientes capital/Argentina

21:10 – Alfredo Monzon – Corrientes capital, Argentina

22:00 – Grupo Arraigo – Villa Angela/Província do Chaco, Argentina

Programação sujeita a modificações por razões artísticas, técnicas ou de força maior!