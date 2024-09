Prefeita Adriane Lopes aposta na diversificação da economia local e incentivo a novos nichos de negócios

A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, segue firme no objetivo de transformar Campo Grande em um polo de inovação e diversidade econômica, promovendo novas oportunidades de negócios em setores estratégicos. Uma das principais propostas de seu plano de governo é o lançamento do Programa Bom Negócio, que visa fomentar a diversificação da economia local, com ênfase no microempreendedorismo e na inclusão produtiva.

“Nossa visão é construir uma Campo Grande mais dinâmica e resiliente, onde o empreendedorismo seja a força motriz do desenvolvimento econômico e social. Com o Programa Bom Negócio, vamos apoiar setores com grande potencial de crescimento, como turismo, gastronomia, moda, saúde, tecnologia da informação e agronegócio sustentável,” destaca a prefeita Adriane Lopes.

Adriane tem mostrado, desde o início de sua gestão, um compromisso claro com a promoção da economia solidária e do comércio justo, reconhecendo a importância de cooperativas, associações de produtores, startups e empreendedores locais. “Queremos criar um ambiente onde o pequeno empreendedor tenha as mesmas chances de prosperar que as grandes empresas, promovendo feiras, eventos e rodadas de negócios que fortalecerão o empresariado local e estimularão a formação de parcerias eficazes,” afirma.

A gestão de Adriane já realizou e apoiou eventos de grande relevância, como as 83ª e 84ª edições da Expogrande, que contaram com a presença ativa da Prefeitura. “Disponibilizamos um estande que foi ponto de encontro para empresários, produtores, comerciantes e governos de outros estados e países, criando conexões importantes e promovendo o desenvolvimento econômico local,” ressalta Adriane.

O Programa Bom Negócio se alinha ao plano mais amplo de desenvolvimento sustentável que a prefeita Adriane Lopes vem implementando em Campo Grande. Integrando práticas de desenvolvimento urbano com tecnologia avançada, o plano busca harmonizar o crescimento econômico com a proteção ambiental e o bem-estar social. “Nosso desenvolvimento não pode comprometer o futuro. Estamos integrando inovações digitais e soluções baseadas na natureza para garantir que Campo Grande cresça de forma equilibrada e sustentável,” explica a prefeita.

Adriane acredita que a diversificação da economia local e o apoio a novos nichos de negócios são fundamentais para preparar Campo Grande para os desafios do futuro, garantindo uma cidade mais próspera e inclusiva. “Estamos construindo uma cidade onde todos têm a oportunidade de crescer, inovar e contribuir para um futuro mais sustentável e próspero,” conclui Adriane Lopes.