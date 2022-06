A Capital da Rota de Integração Latino Americana, Campo Grande está atraindo cada vez mais atenção de outras prefeituras e, nesta quarta-feira (15), a prefeita Adriane Lopes recebeu no Paço Municipal o chefe do executivo de Rio Branco Tião Bocalom, que integra a Frente Nacional de Prefeitos.

Apresentando as potencialidades da capital, Adriane Lopes mostrou a importância de Campo Grande ser a Capital da RILA. “Nós estamos em um ponto estratégico e buscamos ser a capital das oportunidades, onde temos um papel fundamental nos corredores de integração. Mais que logística temos ambiente um propício de serviços. Além disso, temos tecnologia, mão de obra capacitada, serviços de transporte e uma cidade preparada”, ressaltou.

Participaram da reunião a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos Catiana Sabadin e o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luis Eduardo Costa.

Com população de 400 mil pessoas, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom ressalta a troca de experiências entre os gestores. “Precisamos dar resultados para melhorar a vida da nossa população e por isso viemos em busca das boas práticas desenvolvidas por Campo Grande, ações de sustentabilidade, economia e projetos de tecnologia que podemos utilizar também em nossa realidade”, conta Tião que veio acompanhado do Secretário de Finanças Sid Ferreira, do vereador Ismael Machado e de técnicos da Prefeitura.

Rio Branco – AC

A economia de Rio Branco está concentrada nos setores primário e terciário, com destaque para o extrativismo florestal e a administração pública. No setor primário as atividades são relacionadas à agricultura de subsistência, piscicultura e a exploração florestal, como por exemplo a coleta de castanha e extração de látex. No setor terciário, há destaque para administração pública, tendo em vista que na Capital está concentrada a maior parte dos administrativos públicos do estado do Acre.