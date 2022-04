A prefeita de Campo Grande Adriane Barbosa Nogueira Lopes tomou posse nesta manhã (4), em cerimônia na Câmara Municipal, que serviu para a assinatura do termo de transmissão definitiva do cargo. Em sua mensagem, a chefe do Executivo Municipal destacou as experiências e as decisões assertivas tomadas em conjunto pela atual gestão municipal, e que as trouxeram maturidade e, com isso, tornaram a capital de Mato Grosso do Sul referência no Brasil em várias áreas. A solenidade contou com a presença de autoridade e de familiares.

“Nosso time reconstruiu Campo Grande, trouxemos vida, criamos o Reviva Mais Campo Grande, e com ele o orgulho de ser campo-grandense voltou aos nossos corações”, destacou a prefeita, que vai comandar a capital sul-mato-grossense até dezembro de 2024.

Ao lembrar a trajetória até aqui, a prefeita de Campo Grande disse que a gestão, desde o início, foi pensada e planejada ouvindo as pessoas. “Olho no olho, fazendo pelas pessoas, próximos às pessoas. Isso é ter sensibilidade, Isso é ter visão. Nós estamos construindo um legado para essa cidade. E legado é aquilo que deixamos no coração das pessoas”.

Adriane Lopes falou da grande responsabilidade em se tornar prefeita de uma capital do País e garantiu estar preparada para a missão. “Eu me capacitei nesses últimos cinco anos. Meu propósito de vida é servir as pessoas. Estou aqui como servidora pública, para dar o meu melhor e fazer tudo que vier em minhas mãos, com excelência. A minha missão é daqui para frente. É trabalhar no presente, mas olhando também para o futuro dessa cidade pujante. Vamos preparar Campo Grande para as próximas gerações. Eu prometo muito trabalho e dedicação em busca do desenvolvimento social e econômico”.

A prefeita falou também aos servidores públicos municipais. “800 anos antes de Cristo surgiu a palavra Eclésia, ou Eclesia, utilizada quando pessoas eram convocadas para um determinado propósito. E hoje, eu quero dizer para todo o time de servidores da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que nós somos chamados para um tempo como este. Fomos chamados para causar uma transformação social e vamos cumprir cada compromisso que fizemos com a população da cidade quando nos elegeu. Temos um plano de governo, uma direção clara dos nossos objetivos, e vocês podem ter certeza de que, juntos, nós vamos fazer muito além”.

Para encerrar o seu pronunciamento, Adriane deixou uma mensagem às mulheres. “E, agora, quero falar com as mulheres. É possível estar onde desejarmos estar. É difícil?! É! Mas eu estou aqui para dizer para cada uma de vocês: é possível. Decidam, comecem! Eu comecei pequena, onde eu estava, com aquilo que tinha nas mãos. Hoje, me torno a segunda mulher eleita a ser prefeita de uma capital do Brasil”.

BIOGRAFIA

Adriane Barbosa Nogueira Lopes nasceu em Grandes Rios, no Paraná, filha de Antônio Ferreira Barbosa e Gisleni Garcia Barbosa. Ela é casada com Lídio Lopes e tem dois filhos: Matheus Lopes e Bruno Lopes. Formada em Direito e Teologia, pós-graduada em Administração Pública e Gerência de Cidades.

Começou empreendendo com a venda de sorvetes, de porta em porta, e isso lhe fez conhecer cada canto de Campo Grande. No âmbito do Direito, defendeu famílias em situação de vulnerabilidade social. Trabalhou durante quatro anos na Agepen, aprofundando-se nas questões de segurança pública. Paralelamente, idealizou e ajudou a desenvolver projetos sociais que ampliaram sua percepção da sociedade e da realidade local.

Entre seus projetos está o Centro de Recuperação Minha Esperança, que trata dependentes químicos; Unidos pela Fé, de atendimento jurídico, odontológico e médico para pessoas em situação de vulnerabilidade em todo Estado; Projeto Madrinha, com entrega de kit enxoval para mães de baixa renda; e oferta de cursos de geração de renda que percorrem bairros, despertando o empreendedorismo.

Foi vice-prefeita de Campo Grande de 1º de janeiro de 2017 a 1º de abril de 2022, quando ajudou a desenvolver projetos voltados à assistência social, com o objetivo de levar serviços públicos de qualidade ao maior número de pessoas. A experiência de Adriane foi fundamental para criação de projetos que transformaram vidas.