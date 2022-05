O planejamento estratégico de logística de importação e exportação foi o tema debatido pela prefeita de Campo Grande Adriane Lopes e o ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro. O encontro aconteceu no gabinete do Paço Municipal, nesta segunda-feira (23).

A Prefeita, acompanhada pela subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos Catiana Sabadin, apresentou a estratégia para atrair investimentos estrangeiros. Entre os quais está o Prodes, as novas rotas de integração, e lembrou ainda das parcerias já firmadas com as cidades irmãs Jujuy e Concepción, além da implantação do Parque Tecnológico de Campo Grande.

“Estamos trabalhando para ser a capital das oportunidades e Campo Grande tem papel fundamental nos corredores de integração, não apenas pela logística, mas também pelo ambiente propício que temos aqui. Já finalizamos o Terminal Intermodal de Cargas e os estudos de viabilidade econômico-financeira para ativar os serviços já estão em andamento. Além disso, temos tecnologia, mão de obra capacitada, serviços de transporte e uma cidade preparada para ser o distribuidor logístico”, ressaltou Adriane.

O ministro, que está em Campo Grande construindo o evento Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico, aproveitou a reunião para apresentar a Prefeita seu trabalho de incentivo para a valorização da malha oeste.

“Nosso propósito é construir uma rede de obras de infraestrutura com hidrovias, portos, interconexões energéticas e de comunicações e corredores rodoviários. Duas dessas crias são a Hidrovia Paraná Paraguai e a chamada Rota Bioceânica. O objetivo é encurtar as distâncias, otimizando as exportações do Centro-Oeste brasileiro a mercados como Ásia, Oceania, Estados Unidos e Chine”, explicou Parkinson, que permanecerá em Campo Grande até o final da semana.