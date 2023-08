Prefeita Adriane Lopes e a Senadora Tereza Cristina entregam revitalização de UBS na Capital

Prefeita Adriane Lopes e Senadora Tereza Cristina entregam revitalização de UBS; Dr. Vespasiano Martins na Vila Popular em Campo Grande.

A UBS recebeu melhorias como a instalação de novos ar-condicionado, pintura, troca de forros e telhados. O investimento foi de R$ 200 mil com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e conforto dos usuários e servidores; de acordo com a prefeita.

“Estamos revitalizando as unidades de saúde, simultaneamente revitalizando 206 escolas e implementando 167 km de saneamento em vários bairros. Vamos continuar avançando em prol do bem-estar da nossa população”, afirmou a prefeita.

A senadora Tereza Cristina enfatizou a importância de tais ações para a população. “Quero parabenizar a prefeita, porque pequenas coisas podem transformar e trazer ânimo, alegria e coisas boas para a população. Essa unidade revitalizada mostra o que já foi feito e é um orgulho para a população. Essas melhorias no que já existe são o resultado de uma administração eficiente”, declarou a senadora.

Numa Agenda externa, a prefeita Adriane Lopes inaugurou a obra de requalificação da avenida Duque de Caxias, que é parte integrante das festividades em comemoração aos 124 anos da capital.