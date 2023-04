Prefeita Adriane Lopes leva gabinete para Expogrande e recebe delegações de oito países

CAPITAL DAS OPORTUNIDADES

Fortalecer os laços com outros países e ampliar investimentos para Campo Grande têm sido as estratégias da atual administração pública Municipal que mais avançam em 2023. Neste contexto, o estande da Prefeitura, que acontece durante a 83ª Expogrande, foi palco de importantes encontros de negócios para fortalecer parcerias e impulsionar a economia. Delegações do Chile, Paraguai, Bolívia e Argentina, países integrantes da Rota de Integração Latino-Americana (RILA), além de representantes de Portugal, Itália e Luxemburgo, passaram pelo local.

Para a prefeita Adriane Lopes, o intuito do estande durante a maior feira de agronegócios da região visa, principalmente, trabalhar para a possibilidade de novos investimentos para Campo Grande. “Neste atual cenário e momento em que o Brasil vive de retomada econômica, é fundamental que os municípios também busquem o fortalecimento de relações internacionais para que o país avance”, destaca a chefe do Executivo Municipal.

Sobre as ações implementadas pela administração pública no sentido de fortalecer a economia e o desenvolvimento de Campo Grande, Adriane Lopes garante que esse caminho vem sendo construído a passos largos. “Estamos unindo esforços para facilitar a venda dos nossos produtos, nossos grãos, e de toda a produção de Campo Grande. Essa exposição vem ao encontro desse objetivo, promovendo essa troca tão importante, não de um interesse único, mas de um interesse coletivo, que se une para buscar caminhos de desenvolvimento. Durante a Expogrande conseguimos apresentar o potencial econômico e turístico da nossa Capital”.

O estande, inclusive, serviu de palco para a entrega de título de Visitantes Ilustres a empresários e autoridades paraguaias, que vêm realizando importantes tratativas para fomentar a economia de Campo Grande.

Integrante da comitiva do Paraguai, o empresário Angel Mendes Bonzi ressalta a oportunidade criada pela Prefeitura para estreitar as relações com países vizinhos. “É sem dúvida positivo para ambos os lados esse momento onde a Prefeitura abre um espaço para receber as delegações e demais empresários. O município demonstra, com isso, que está aberto a continuar construindo. Campo Grande hoje tem boa parte da produção de alimentos vindo de fora. Nós temos pequenos produtores que podem dar um reforço no que vocês precisam e podemos levar o que precisamos. É importante reconhecer essa iniciativa da prefeita Adriane”.

As relações bilaterais têm-se caracterizado por notável dinamismo. O comércio exterior de Campo Grande com os países da RILA, supera os US$ 27,4 milhões em 2023 (cerca de 11% do movimento total da Capital), demonstrando o grande potencial comercial, bem como de serviços e turismo que a integração com estes países irá proporcionar.

A RILA é um projeto econômico, produtivo e logístico, que já está estimulando a integração aduaneira e o comércio regional. Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte chileno, transformando Campo Grande (MS) em importante hub regional de produtos para o Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile. Campo Grande, além de se tornar a Capital brasileira mais próxima de Antofagasta (Chile) com a conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, será também a maior cidade da chamada “Rota Bioceânica”, corredor rodoviário que irá ligar o Brasil ao Pacífico.

Em relação ao comércio exterior em geral, Campo Grande também iniciou o ano de 2023 com crescimento nas trocas comerciais com o resto do mundo. No mês de fevereiro as exportações somaram US$ 41,1 milhões (+9,49%), enquanto as importações atingiram US$ 36,7 milhões (-52,3%). É importante mencionar que as importações registraram movimento atípico no ano de 2022 devido ao conflito Rússia-Ucrânia, o que levou a compras maciças de fertilizantes, o que não vem ocorrendo em 2023 com a estabilização deste mercado. A corrente de comércio no mês atingiu US$ 77,974 milhões. O saldo comercial ficou positivo em US$ 4,40 milhões.