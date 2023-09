Prefeita Adriane Lopes participa de debates em Brasília

As mulheres na liderança das políticas de cuidados – com os cidadãos – foi o tema do Painel do segundo e último dia do “II Encontro Nacional de Prefeitas – Mulheres na vanguarda da nova economia”. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou da discussão, ao lado de 40 prefeitas, de diferentes regiões do Brasil, que tem por objetivo debater o desenvolvimento socioeconômico, com foco no cuidado às pessoas, na igualdade e na preservação do Meio Ambiente. O evento, que teve início na segunda-feira (26), foi promovido pelo Instituto Alziras em parceria com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), Confederação Nacional de Municípios (CNM), a Associação Brasileira de Municípios (ABM), Google.org, além de outras entidades.

Durante a troca de ideias entre as gestões municipais, a chefe do Executivo Municipal de Campo Grande destacou ações já realizadas no município.

“Hoje como Prefeita da Capital de Mato Grosso do Sul, o foco tem sido no desenvolvimento de políticas públicas de Cuidado. Estamos atuando na igualdade e maior participação de mulheres por meio do Fórum Pela Paridade, onde discutimos as políticas públicas, mas também ações que transformam a realidade. Estamos promovendo capacitações para mulheres, trazendo empreendedorismo social, através das políticas de Assistência Social, por meio dos Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e equipamentos públicos. Estamos levando oportunidades e capacitações, e assim ampliando a possibilidade de expansão e crescimento das mulheres. Acreditamos que a primeira liberdade de uma mulher tem que ser a financeira. Em Campo Grande, temos a primeira Casa da Mulher Brasileira do país, que hoje aportamos recursos próprios, tornando-a referência para o Brasil, pois acreditamos e defendemos as políticas públicas para as mulheres”, disse a Prefeita durante o Painel de Cuidados.

O evento teve a participação de autoridades de Ministérios, da Organização das Nações Unidas (ONU) – Mulheres e outros segmentos.

Ainda nessa terça-feira (27), a prefeita de Campo Grande se encontrou com a senadora de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina; com os deputados federais Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, além do deputado estadual Rafael Tavares, para alinhamento de pautas da Capital.

“As parcerias com a bancada federal fortalecem a gestão. E elas são fundamentais, garantem que fundos direcionados a Campo Grande sejam empregados de forma eficaz e destinados para ações prioritárias e impactantes na vida das pessoas. A efetividade dessas ações também resgata a dignidade das pessoas”, destacou Adriane Lopes.

Sobre o Encontro de Prefeitas

O encontro propõe conectar a realidade e desafios concretos dos municípios governados por mulheres ao debate internacional sobre políticas de cuidado e transição ecológica e às sinalizações recentes do governo federal nesses âmbitos, tais como a instituição do Grupo de Trabalho Interministerial para a elaboração de uma Política e de um Plano Nacional de Cuidados e os anúncios do Plano de Transformação Ecológica e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Além disso, o evento busca proporcionar um espaço de articulação e network entre Prefeitas de diversas regiões do Brasil, valorizando as políticas públicas inovadoras implementadas por seus governos e que vêm demonstrando efetividade na melhoria da qualidade de vida da população.

E na abertura foi realizado o pré-lançamento da websérie “Prefeitas”, que reúne depoimentos sobre as trajetórias, os desafios vividos e o trabalho político das mulheres à frente do poder executivo municipal, destacando a contribuição das Prefeitas brasileiras para a democracia.

Instituto Alziras

Fundado em 2017 por pesquisadoras, gestoras públicas e advogadas, o Instituto Alziras é uma organização social sem fins lucrativos que tem a missão de ampliar e fortalecer a presença de mulheres, em toda sua diversidade, na política e na gestão pública, como parte do necessário processo de aperfeiçoamento da democracia e para a construção de soluções para problemas públicos.

O nome vem a partir da história de Alzira Soriano, primeira mulher a vencer uma eleição no Brasil e a primeira prefeita latino-americana.