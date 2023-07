Prefeita Adriane Lopes participa do Projeto Cidade Presente da Cooperação Brasil-Alemanha, GIZ e Ministério das Cidades em Brasília

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes cumpre agenda em Brasília nesta quinta-feira (20) e participa da primeira fase do Projeto Cidade Presente, realizado pela Cooperação Brasil-Alemanha e coordenado pela GIZ e o Ministério das Cidades. O município foi uma das 12 selecionadas entre 170 propostas inscritas, de 23 estados e 17 Capitais para participar com o Projeto Piloto Coophavila II – Plano de Rotas Acessíveis.

“Nossa cidade foi selecionada dentre vários projetos inscritos. Isso é muito importante, porque vai ao encontro do que temos dito desde que assumimos a gestão municipal, que é transformar Campo Grande na Capital das Oportunidades. E quando falamos isso, é para todos, que é proporcionar acessibilidade e qualidade de vida aos segmentos. Entendemos que o nosso projeto está alinhado com temas transversais de desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima, e o mais importante, cumpre nove Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, sendo a principal a de número 11, que é cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”, destacou a Prefeita.