Prefeita Adriane Lopes (PP) apresenta resultados, demonstra preparo e propostas reais para avançar ainda mais na Educação

Na noite desta segunda-feira (19), a Prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação ‘Sem Medo de Fazer o Certo’, participou do debate promovido pelo Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), reafirmando seu compromisso com a educação em Campo Grande. Com uma gestão marcada por resultados expressivos, Adriane apresentou suas propostas para o futuro da educação na capital, reforçando que é a mais preparada para continuar promovendo transformações reais para o setor.

À frente da Prefeitura de Campo Grande há dois anos, Adriane Lopes destacou os avanços significativos obtidos em sua gestão na área educacional. “Desde o início, focamos em melhorias concretas e significativas para a comunidade escolar. Entre as conquistas, modernizamos as redes de ensino e valorizamos os profissionais da educação,” ressaltou a prefeita.

Na oportunidade, ela apresentou os resultados do Programa Juntos Pela Escola, que transformou a infraestrutura das unidades escolares. “É o maior esforço de revitalização das nossas 205 unidades escolares da história, desenvolvido em estreita colaboração com a Associação de Pais e Mestres de cada escola. Não se trata apenas de melhorias físicas, mas de ouvir a comunidade e adaptar as intervenções às suas reais necessidades,” afirmou a prefeita Adriane Lopes.

A prefeita reforçou que sua gestão está focada em resultados e na resolutividade dos problemas, destacando a construção de novas salas de aula em tempo recorde e a solução para 50% do déficit na educação desde que assumiu a Prefeitura. “Estamos propondo novos caminhos e fazendo o que nunca foi feito antes. A construção dessas novas salas de aula é uma resposta direta à demanda crescente por vagas nas escolas, especialmente nas regiões mais carentes de Campo Grande. Nossa meta é atender a essa demanda e proporcionar um ambiente educacional de qualidade para todos os nossos alunos,” afirmou. Durante sua gestão, Adriane entregou mais de 150 novas salas de aula modulares em 115 escolas, criando 6,6 mil novas vagas.

Sob sua liderança, Campo Grande superou a média nacional de alfabetização, alcançando 97,09% da população alfabetizada, um feito que ela atribui aos investimentos estratégicos e à implementação de programas inovadores. Houve ainda melhoria nos índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), onde as escolas municipais alcançaram notas de 5,3 nos anos iniciais e 4,8 nos anos finais do ensino fundamental. “Cumprimos o compromisso de transformar a educação, proporcionando um ambiente que prioriza o desenvolvimento integral dos nossos alunos,” afirmou.



Durante o debate, a prefeita apresentou suas propostas para os próximos quatro anos, com foco na valorização e capacitação dos professores, modernização da infraestrutura escolar e ampliação das oportunidades educacionais para crianças e jovens. “Vamos continuar com as ações que estão equipando todas as escolas com internet de alta velocidade, câmeras de videomonitoramento, mobiliário escolar moderno e dispositivos tecnológicos para uso educacional,” destacou.



Adriane também falou sobre a importância de incluir e diversificar o currículo escolar, especialmente com a criação do Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da REME, que atende aproximadamente 5.000 alunos com deficiência e transtornos de desenvolvimento. “A valorização da educação especial é uma das nossas principais conquistas. Estabelecemos o primeiro Centro de Diagnóstico da Educação Especial na história da Educação de Campo Grande, uma ação concreta que demonstra nosso compromisso com a melhoria da educação inclusiva. A educação especial está sendo valorizada de uma forma sem precedentes em Campo Grande. Estamos trabalhando não apenas para o presente, mas para construir uma sociedade melhor e mais justa”, afirmou.



A prefeita destacou a importância do diálogo com a categoria, que resultou em avanços significativos. “Abrimos as portas da prefeitura e nos aproximamos da ACP, sempre com respeito e buscando soluções eficazes. Conversamos com professores e diretores de escola, que estão realizando um trabalho brilhante ao lado da nossa equipe técnica da SEMED. Esses avanços são fruto do nosso esforço contínuo para reconhecer e resolver os problemas da rede pública municipal. Estamos cientes dos desafios e das necessidades de mudança e temos trabalhado intensamente para realizar essas transformações durante os dois anos à frente da gestão da Prefeitura Municipal de Campo Grande”, disse.



Adriane complementou enfatizando os avanços obtidos nestes dois anos em que esteve à frente da gestão. ” Realizamos um concurso público para o magistério e repactuamos o piso salarial de 20 horas, garantindo o cumprimento de 10,39%, um acordo que não havia sido honrado anteriormente. A revitalização das escolas é uma prioridade essencial. Por mais que a tecnologia e a inovação sejam importantes, não podemos ignorar a condição física das escolas, que estavam deterioradas há mais de 20 anos. A infraestrutura inadequada compromete o ambiente de trabalho dos nossos profissionais de educação e o local onde nossas crianças se desenvolvem. Além disso, estamos avançando na valorização do magistério e na melhoria da carreira dos profissionais da educação, algo que havia sido prometido no passado, mas não cumprido”, disse.



Ao finalizar sua participação no debate, a prefeita Adriane Lopes fez um breve panorama das realizações de sua gestão na área da educação e reafirmou seu compromisso com o avanço contínuo da pauta educacional em Campo Grande.



“Em vez de apenas propor no futuro, como foi sugerido pelos candidatos aqui, nós já realizamos, concretizamos e avançamos significativamente na pauta da educação em Campo Grande. Continuaremos cumprindo nosso compromisso com a categoria e vamos avançar juntos”, destacou a prefeita.



Adriane Lopes enfatizou algumas das conquistas marcantes de sua administração. “Cumprimos nosso compromisso e chamamos os professores necessários aprovados em concurso. Agora, diante da nova demanda diante da construção de 150 salas de aula, vamos convocar mais 487 professores”, anunciou. Ela também destacou a realização de uma gestão democrática nas EMEIs, um avanço esperado há mais de dez anos.



A prefeita ressaltou ainda a realização de um concurso público para o setor administrativo. “Embora não tenhamos tido tempo hábil durante o período eleitoral para completar o processo, após as eleições, iremos realizar concursos para merendeiras, monitores de alunos e criar novas carreiras dentro da educação para vários profissionais”, prometeu.



Adriane expressou sua gratidão a todos os envolvidos na revitalização das escolas. “Minha gratidão a todos os diretores, professores e pais de alunos que, juntos, conseguimos revitalizar 205 escolas em pouco mais de um ano”, afirmou. “A instalação de energia solar e a implementação de sistemas de ar condicionado não são promessas para o futuro; são realidades que estamos concretizando agora.” A prefeita finalizou com um agradecimento especial: “Muito obrigada a todos os profissionais da educação e à ACP pelo apoio e colaboração”, finalizou.