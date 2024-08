Prefeita Adriane Lopes renovou todo o Parque Tecnológico da Saúde e investiu na modernização dos serviços

Em apenas dois anos de gestão, a prefeita Adriane Lopes (PP) transformou o Parque Tecnológico da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande, implementando uma modernização abrangente que resultou na entrega de mais de 2,4 mil novos computadores. Este esforço não só atualizou a infraestrutura tecnológica, mas também promoveu a modernização dos serviços por meio da implantação do Helper, um avançado sistema de prontuário eletrônico nas unidades de urgência do município.

“O compromisso de proporcionar à população campo-grandense uma saúde digna e de alta qualidade passa inevitavelmente pela modernização dos nossos serviços,” afirma a prefeita Adriane. “Nossas unidades de saúde estavam operando com equipamentos obsoletos, alguns com quase uma década de uso. Isso afetava diretamente a assistência prestada à população.” Com essas palavras, a prefeita reitera a importância de melhorar as condições de trabalho para os servidores e, consequentemente, o atendimento aos pacientes.

Além dos novos computadores, o investimento também incluiu a aquisição de nobreaks, notebooks, switches, tablets, leitores de códigos de barras, televisores, projetores, telas de projeção e roteadores wireless, todos destinados a otimizar as operações das unidades e serviços de saúde.

O Helper, o novo sistema de Prontuário Digital, proporciona aos pacientes uma visão clara do seu processo de atendimento, permitindo o acompanhamento da sua classificação e do tempo de espera. Um sistema de som integrado também faz chamadas e indica o local de atendimento, aprimorando a comunicação e eficiência dentro das unidades. Atualmente, o Helper está em operação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, com planos concretos de expansão para todas as unidades de urgência. “A tecnologia é uma ferramenta indispensável no campo da saúde. Essa iniciativa demonstra como podemos otimizar nossos serviços para oferecer uma assistência mais eficaz e humanizada”, reforça a prefeita.

O sistema Helper não só melhora a experiência do paciente, mas também proporciona uma revolução na gestão das unidades de saúde. Ele permite a extração de dados e o acompanhamento em tempo real, fornecendo indicadores de desempenho, metas, dados e estatísticas gerenciais que facilitam as tomadas de decisão pelos gestores. Além disso, o sistema monitora cada paciente desde sua chegada até a liberação, detalhando tempos de atendimento nos diversos setores e o tempo de espera, enquanto garante uma comunicação eletrônica ágil entre os profissionais de saúde.

Com a integração do Helper, a prefeitura de Campo Grande avança em direção a uma saúde pública mais eficiente e acessível, tornando-se um modelo de referência em gestão tecnológica na área da saúde. Essa transformação não só aprimora a capacidade de resposta das unidades de saúde, mas também estabelece um novo padrão de qualidade no atendimento ao cidadão, reforçando o compromisso da gestão da prefeita Adriane com o bem-estar e a saúde da população.