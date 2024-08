Prefeita Adriane (PP) ampliou o número de unidades de saúde com funcionamento em horário estendido

Desde que assumiu a Prefeitura de Campo Grande, a prefeita Adriane (PP) tem se dedicado em proporcionar melhorias significativas para a população. Um dos avanços na área da saúde é a expansão dos horários de funcionamento das unidades de saúde, que tem facilitado o acesso aos serviços de saúde em diversos bairros da capital.

Atualmente, 46 unidades de saúde operam com horários estendidos, abrangendo 62% das 74 unidades de saúde da família em Campo Grande. Dentre essas, duas unidades se destacam por funcionarem 75 horas semanais, das 7h às 23h, nos bairros Tiradentes e Jardim Noroeste. Essa mudança, implementada durante a gestão de Adriane, reflete um compromisso claro com a melhoria da saúde pública.

“Estamos dedicados a garantir que cada cidadão tenha acesso a um atendimento de saúde de alta qualidade, especialmente os que mais precisam. Ao priorizar a Atenção Primária, evitamos a sobrecarga das emergências e abordamos os problemas de saúde antes que se agravem. Sabemos que aproximadamente 80% das condições de saúde podem ser tratadas nesse nível, por isso nosso foco é no atendimento preventivo. Hoje, o paciente pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa em um horário alternativo”, comentou.

Além das unidades com horário até as 23h, outras dez unidades funcionam 50 horas semanais, das 7h às 17h, enquanto 34 unidades permanecem abertas por 60 horas semanais, das 7h às 19h. Todas as unidades utilizam o sistema e-SUS/PEC, que integra o Prontuário Eletrônico do Cidadão, melhorando a eficiência e a segurança do atendimento.

Em março de 2024, Campo Grande passou por uma reforma significativa em sua infraestrutura de saúde, convertendo as Unidades Básicas de Saúde tradicionais em Unidades de Saúde da Família. Esta mudança estratégica reordenou o mapa dos territórios de referência e resultou na criação de 30 novas equipes de Saúde da Família. Com essa expansão, a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) aumentou para 88,48%, conforme relatado pelo Ministério da Saúde na plataforma e-Gestor em dezembro de 2023. Nos últimos cinco anos, 80 novas equipes de Saúde da Família foram implementadas, reforçando o compromisso contínuo da administração com a melhoria dos serviços básicos de saúde.

Campo Grande tem se destacado no cenário nacional por seu notável avanço na Atenção Primária à Saúde, apoiado por um quadro robusto de 3.235 servidores altamente capacitados, atuando em diversas especialidades. Esse progresso contínuo da gestão municipal na otimização dos serviços e na entrega de atendimento de qualidade sublinha o compromisso da cidade com a excelência na saúde pública. A equipe de APS é composta por uma ampla gama de profissionais, incluindo agentes de saúde, assistentes administrativos e sociais, enfermeiros, médicos, dentistas, além de especialistas em áreas como fonoaudiologia, nutrição, psicologia, e fisioterapia. Este extenso contingente de profissionais ilustra o empenho da administração local em atender de forma eficaz às crescentes demandas da população.

O relatório do primeiro quadrimestre de 2024 do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) do Ministério da Saúde destaca que Campo Grande alcançou um impressionante avanço no ranking das capitais brasileiras com os melhores indicadores de Atenção Primária à Saúde (APS). A capital saltou da 9ª para a 4ª posição, atingindo uma nota de 8,3, comparada à nota anterior de 7,9. Ademais, Campo Grande agora lidera o ranking das capitais do Centro-Oeste, consolidando-se como um exemplo de gestão eficiente em saúde pública.