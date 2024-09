Prefeita Adriane visita CEASA e reafirma compromisso em fomentar produção e melhorar a infraestrutura logística 

Na manhã desta terça-feira (10), a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação Sem Medo de Fazer o Certo, esteve no CEASA acompanhada de sua vice, Dra. Camilla. Durante a visita, a prefeita conversou com comerciantes e frequentadores do local, reafirmando seu compromisso em fortalecer a infraestrutura da cidade e destacando o papel estratégico do CEASA no abastecimento de Campo Grande e de todo o estado.

“O CEASA não é apenas um centro de distribuição, mas um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Campo Grande. Nosso compromisso é garantir que a infraestrutura e a logística estejam cada vez mais alinhadas para apoiar pequenos produtores, agricultores familiares e comerciantes, gerando emprego e fortalecendo a economia local”, afirmou a prefeita.

O CEASA é responsável por grande parte dos hortifrútis, legumes e verduras consumidos na capital e no estado. Adriane Lopes destacou a importância desse centro logístico em sua gestão, que tem priorizado melhorias nas vias de acesso e na infraestrutura de transporte, garantindo um escoamento ágil e eficiente das mercadorias. “Ao garantir estradas de qualidade, posicionamos Campo Grande como um polo de distribuição competitivo e eficiente”, acrescentou.

Além de seu papel no abastecimento do comércio local, o CEASA também colabora com a merenda escolar das crianças da rede municipal de ensino. Parte dos alimentos consumidos pelos alunos é fornecida pela cooperativa, o que reforça o compromisso da gestão em oferecer uma alimentação saudável e de qualidade. “São alimentos de qualidade e procedência que são fornecidos às nossas crianças, pois nossa gestão tem a preocupação de oferecer o melhor para os nossos alunos”, ressaltou Adriane.

Durante a visita, o comerciante Pedrão do CEASA, como é conhecido, destacou o esforço da prefeita em fazer mais com menos. “Ela teve pouco tempo para realizar mudanças, mas reconhecemos o esforço e a boa vontade em trabalhar pela população”, declarou. Ao assumir a gestão em abril de 2022, Adriane enfrentou restrições financeiras severas, mas com uma administração responsável, economizou R$ 30 milhões mensais em gastos com pessoal, possibilitando novos investimentos.

Claudio Barbosa, com 40 anos de atuação no CEASA, elogiou os avanços da prefeita, principalmente na área da educação. “A educação melhorou muito com a Adriane, e acredito que ela poderá fazer ainda mais por Campo Grande”, comentou Barbosa, ressaltando os investimentos feitos no setor.

Esse reconhecimento reflete o trabalho da prefeita em áreas como a educação, onde Adriane entregou obras como a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Inápolis, parada há 18 anos, e construiu 105 novas salas de aula, criando 6,6 mil vagas e reduzindo o déficit na educação básica pela metade.

No agronegócio, Adriane manteve o Programa Agro Forte e Sustentável, distribuindo insumos, máquinas e equipamentos a produtores e dinamizando cadeias produtivas. O programa, que oferece assistência técnica e treinamento a mais de mil famílias rurais, tem sido essencial para garantir a produtividade e sustentabilidade no campo.

A prefeita também ampliou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que, em 2024, passou a incluir a Comunidade Quilombola Chácara do Buriti, permitindo a compra pública de alimentos de pequenos produtores para distribuição a famílias vulneráveis.

Entre as propostas do plano de governo de Adriane está a melhoria da infraestrutura de escoamento da produção agropecuária, com a recuperação de estradas vicinais, pontes e acessos às comunidades agrícolas, além do investimento em corredores de mobilidade urbana e transporte público. O recapeamento da Avenida Cônsul Assaf Trad, essencial para o transporte de mercadorias ao CEASA, já é uma conquista de sua gestão.

Adriane Lopes também pretende expandir programas de apoio ao agronegócio e à agricultura familiar, fortalecendo cooperativas e desenvolvendo a economia de forma sustentável. O *Programa Bom Negócio* visa fomentar setores como turismo, gastronomia e agronegócio, promovendo rodadas de negócios e eventos para impulsionar pequenos produtores.

Por fim, a prefeita propõe modernizar a logística da cidade, reativando a malha ferroviária que atravessa Campo Grande e viabilizando o Terminal Intermodal de Cargas e o Porto Seco, ampliando a competitividade do agronegócio local e facilitando o escoamento de produtos.