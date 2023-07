Prefeita anuncia pavimentação do Jardim Noroeste e destaca atuação do Professor Riverton na luta pela melhoria

Foram décadas de espera, luta e muitos momentos enfrentando a poeira e o barro até a chegada da notícia que vai transformar a vida dos moradores do Jardim Noroeste.

Durante solenidade de lançamento da revitalização das escolas da região Urbana do Prosa – Juntos pela Escola, a prefeita Adriane Lopes surpreendeu aos presentes na manhã desta terça-feira (11) ao anunciar que o esforço contínuo do vereador Profesor Riverton (PSD) resultou na chegada do asfalto ao bairro. “Quero dizer hoje, diante dos moradores, que o vereador Riverton tem ido diuturnamente ao meu gabinete. Ele realiza reuniões aqui no bairro, ele se junta aos moradores para cobrar o asfalto e hoje anuncio com alegria que ainda neste mês vamos lançar a pavimentação do Jardim Noroeste”, declarou a prefeita.

Incansável em sua luta por uma cidade cada dia mais desenvolvida, o parlamentar dedica seus dias a visitar as sete regiões de Campo Grande e o Jardim Noroeste está entre os bairros que necessitam de maior infraestrutura. “Hoje a prefeita Adriane promoveu uma alegria imensa para os moradores do Noroeste e para mim. Não escondo que essa luta sempre foi importante para mim. O bairro que me acolheu desde o início do meu trabalho enquanto vereador, tem grande necessidade de melhorias e a pavimentação era um sonho de décadas dos moradores. Esse sonho também era meu e hoje estamos mais próximos de caminhar rumo à realização, em ruas asfaltadas e com muito mais qualidade de vida aos moradores”, relata emocionado Professor Riverton.

Durante suas caminhadas pela região, o vereador sentiu de perto a dificuldade dos veículos trafegarem nas ruas sem asfalto, da dificuldade enfrentada pelas famílias e crianças no trajeto da escola e das donas de casa em manter os lares limpos, lutando diariamente contra a poeira, nos dias de sol e contra o barro nos dias de chuva. “O asfalto não vai apenas melhorar o fluxo de veículos, mas sim, vai promover qualidade de vida, conforto e a valorização desse bairro onde tantas famílias de trabalhadores vive. É um dia de realização, mas não vou parar de cobrar. A região necessita de atenção em outros setores e manterei meu trabalho voltado não apenas à região Prosa, mas a toda Campo Grande. Agradeço à sensibilidade da nossa prefeita ao atender nosso pedido”, declara.

Educação e futuro – Com foco no desenvolvimento da Educação, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), lançou nesta terça-feira o Programa Juntos Pela Escola.

O lançamento ocorreu na Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste. Segundo o cronograma, 17 escolas serão contempladas com o programa que terá investimento de R$ 3,6 milhões, e levará melhoria para a estrutura de ensino de cerca de 10.700 alunos. Durante as etapas de reforma estão previstas melhorias nos telhados, adequação da acessibilidade, pinturas e manutenção elétrica e hidráulica. “Parabenizo mais uma vez a prefeita Adriane Lopes e o secretário Municipal de Educação, Lucas Bitencourt pela atenção à Educação de nossa Capital. O ensino é a base para o futuro e a escola estruturada fornece condições para que as crianças tenham melhor rendimento. É assim que formamos uma sociedade mais justa e desenvolvida”, avalia o vereador Professor Riverton.

