A Prefeita Gerolina esteve em Campo Grande na SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul), onde se reuniu com Secretário Estadual Eduardo Riedel para anunciar o asfalto para o bairro Santos Dumont. Na ocasião Gerolinha entregou em mãos o projeto completo. Tendo a total sinalização do secretário que prontamente ofereceu rapidez e eficiência na analise e licitação.