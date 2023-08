Prefeita recua e revoga nomeação de secretária citada em investigações

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, revogou a nomeação de Gracileia Oliveira para o cargo secretária de Finanças. A prefeitura alegou, em nota, que não sabia das investigações contra a servidora.

“A escolha de Gracileia Oliveira da Silva para o cargo de Secretária de Finanças foi baseada em sua competência e notável conhecimento técnico em contabilidade, o que a tornava uma candidata qualificada para a função na administração. Contudo, não tínhamos conhecimento prévio da ação judicial em que a mesma figura como ré”, alegou.

A prefeita revogou a nomeação de Gracileia e retornou o antigo secretário, Egerton Zarate Ribeiro, ao cargo.

“Em razão disso, com o intuito de garantir a devida transparência perante a sociedade, decidimos revogar a portaria de nomeação da Sra. Gracileia Oliveira da Silva para o cargo de Secretária de Finanças”, concluiu.

A servidora é citada na Operação Tromper, que investiga esquema de corrupção no Município. Os promotores apresentam no processo uma conversa dela com um dos líderes do esquema, Ueverton da Silva Macedo. Na ocasião, ele questiona, por WhatsApp, o andamento da emissão de empenho em benefício de uma das empresas investigadas.Gracileia também foi citada em uma denúncia do Ministério Público Estadual em investigação sobre furto na Apae.

“No período compreendido entre os anos de 2015 a 2017, na Rua Ponta Porã, número 111,no interior da sede da APAE de Sidrolândia, centro, área desta Comarca de Sidrolândia/MS, o denunciado GLAUCIOMAR OLIVEIRA DA SILVA, agindo com abuso de confiança e em concurso com as denunciadas GRACILEIA OLIVEIRA DA SILVA CÁCERES e JAQUELINE OLIVEIRA NOGUEIRA, subtraíram para todos, por diversas vezes, coisa alheia móvel pertencente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)”, diz a denúncia.

Segundo a denúncia, em 2017, após o leilão anual feito pela associação visando arrecadar fundos, o presidente da entidade, Glaucio Eidi Hisatsugu, recebeu a informação do colaborador Daniel Correa Silvério que este teria dado a GLAUCIOMAR dois cheques, um no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e o outro no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), como doação à APAE. Entretanto, os valores não haviam sido convertidos em benefício da entidade, mas sim indevidamente depositados na conta bancária da irmã do denunciado, a codenunciada GRACILEIA.

A promotoria constatou que boa parte dos desvios ocorria por meio destes depósitos na conta de outras pessoas, incluindo a agora secretária. Na ocasião, ela disse que a conta na qual foram efetuados os depósitos era de uso do irmão, afirmando que abriu a conta em seu nome mas a pedido dele.

