Após debater com os membros da comunidade, apresentar o projeto para diversas secretarias e finalizar o orçamento para execução da obra, o vereador Ronilço Guerreiro agora busca os recursos para criação do Corredor Cultural e Gastronômico da Comunidade Negra de Tia Eva. Hoje, em reunião com o prefeito Marquinhos Trad, Guerreiro ganhou um importante apoio para o projeto.

“Tenho sempre dito que esse é um projeto que não vai trazer benefícios apenas para a comunidade de Tia Eva, mas sim para toda Campo Grande. Vamos trabalhar ali naquela região o empreendedorismo, transformar num polo turístico e tenho certeza que nossa cidade só tem a ganhar”, comentou Guerreiro, que agora vai entregar para comunidade uma cópia do projeto finalizado.

O prefeito foi além e disse que a história de Campo Grande se confunde com a de Tia Eva. “Essa comunidade é muito importante para nossa Capital, comunidade de Eva Maria de Jesus. Estou junto como vereador Ronilço neste projeto e já vou encaminhar para Brasília o pedido de emendas para realizar essa obra, importante para nossa cidade”, destacou o prefeito.

Guerreiro nas últimas semanas esteve com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, com Rodrigo Barbosa Terra, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Agronegócio, e com sua secretária adjunta na SEDESC, Mara Bethânia. “A Mara e o Max estão me acompanhando desde o início e agora, com o projeto pronto, fiz questão de levar até eles, pois terão papel importante no desenvolvimento do Corredor Cultural. Já o Rodrigo é um parceiro antigo e ficou muito feliz com a proposta apresentada”, ressaltou o vereador.

Recursos em Brasília

O orçamento para execução da obra gira em torno de R$ 3,5 milhões e todo cronograma foi apresentado no documento entregue ao prefeito e aos secretários. Guerreiro agora segue para Brasília nos próximos dias para alinhar com os deputados federais e senadores apoio ao projeto.

“Estou organizando a agenda dos nossos parlamentares e quero levar em mãos o projeto, pois sei do carinho que todos eles têm com essa comunidade. É um anseio grande levar esse desenvolvimento para a região e também abrir mais um corredor cultural e gastronômico em nossa cidade, mas dessa vez contando com a identidade da comunidade quilombola”.

Mais informações sobre as ações do mandato de Ronilço Guerreiro podem ser obtidas pelo site www.souguerreiro.com ou pelo telefone 3316-1549.