Prefeito confirma ida para o PSDB e tucanos vão a 48 prefeituras em MS

O PSDB já pode dizer que tem 48 prefeitos em Mato Grosso do Sul. O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSB), confirmou à reportagem que acertou a ida para o ninho tucano. Ele havia sido convidado há vários meses, mas estava adiando a ida, agora acertada.

Josmail será o 48º prefeito do PSDB em Mato Grosso do Sul. Com isso, o partido está perto de bater a meta de 50, que deve acontecer nos próximos dias. Também são aguardados os prefeitos de Agnaldo Marcelo da Silva (sem partido), de Antônio João, e Edinho Cassuci (PDT), de Angélica.

Josmail Rodrigues era o único prefeito do PSB em Mato Grosso do Sul. Ele deixa a sigla no momento de uma reconstrução, com a chegada de Paulo Duarte à presidência. Procurado pela reportagem, Paulo Duarte falou da expectativa de crescimento do partido.

“Sem problemas. Cada um que vá para onde quiser. Faz parte da vida. Enquanto um sai, tem muita gente boa chegando ao nosso partido. O PSB vai crescer muito no Estado”, declarou.

O PSB passou por perdas de prefeituras nos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Tinha cinco em 2016, passou para apenas um em 2020 e agora ficou sem nenhum.

