O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro confirmou que testou positivo para COVID-19.

“Bom dia, Aquidauana! Ontem senti diferença no paladar e uma leve coriza. À noite fiz o teste e o resultado foi POSITIVO PARA COVID-19. Seguindo recomendações da saúde, já estou em isolamento domiciliar e vou trabalhar em casa. Peço e agradeço as orações de todos para que superemos rapidamente essa doença. Mais do que nunca, preciso que amigos e correligionários levem a nossa mensagem à população: o trabalho deve continuar. Fiquem com Deus!” em uma publicação no facebook.

Em relação a campanha os eventos presenciais estão suspensos em sua agenda até a liberação médica.