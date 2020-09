O prefeito de Bandeirantes, Álvaro Urt (DEM) é cassado por crimes contra a administração pública. A cassação ocorreu na manhã desta terça-feira (29) na Câmara Municipal, por oito votos a um à vereança decidiu que ele deve deixar o cargo imediatamente por ter cometido crimes contra a administração pública municipal. Foi instaurada na Câmara uma comissão processante após a Operação do GAECO, batizada de “Sucata Preciosa”, no qual investiga crimes de peculato e fraudes em licitação e corrupção. Operação realizada em junho deste ano.

De acordo com o Ministério Público a prefeitura pagou por supostos serviços de manutenção em veículos no qual não foram prestados pois boa parte deles estavam sucateados. Já tomou posse o vice-prefeito, Luiz Meire (PSD). Álvaro Urt disse que irá recorrer da cassação e que o caso se trata de uma decisão política a 45 dias da eleição municipal, no qual era candidato a reeleição.