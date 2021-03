O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, foi até a capital na manhã de ontem (8) de março para receber pessoalmente do Governo do Estado, dois ônibus escolares zero km. Um ônibus é da marca VW, modelo 15.190 EODEHD ORE: possui 59 lugares sem perda de lugar, adaptado para cadeirantes a bordo. E o outro menor, modelo NEOBUS MINIESC ORE 1: tem capacidade para transportar 25 passageiros em poltronas estofadas e de fácil limpeza, adaptado para cadeirantes.

Os ônibus adquiridos no âmbito do programa “Caminhos da Escola” e do Plano Estadual de Educação, tem por objetivo renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das redes municipal e estadual de educação básica pública. Voltado a estudantes residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas, o programa oferece ônibus e lanchas fabricados especialmente para o tráfego nestas regiões, sempre visando à segurança e à qualidade do transporte.

Josmail destacou a importância do recebimento dos novos veículos para a educação dos estudantes de Bonito: “Tive a imensa alegria de receber do Governo do Estado para a cidade de Bonito, dois ônibus zero KM que serão destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura para o atendimento aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, cujo objetivo principal será o amparo à educação no transporte dos alunos residentes na zona rural.

Isso é um ganho importante para a nossa cidade, pois isso, contribui na qualidade da educação para os alunos da REME. Fiquei muito contente por este grande passo, nossos alunos merecem todo carinho, atenção e auxílio em sua aprendizagem!”, finalizou.