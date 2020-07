O Prefeito Marquinhos Trad anunciou hoje (29) a abertura de restaurantes no fim de semana. Segundo Marquinhos esta medida é para diminuir o número de pessoas não habilitadas pilotando durante o serviço de delivery. Os acidentes segundo ele aumentaram 58% durante a pandemia. “Muitas pessoas pegam moto emprestada e estão fazendo esses bicos de delivery, sem CNH. Pessoas essas que passam a ser um alto risco de acidente e com chances de ocupar um leito de UTI”, argumentou. Para finalizar Marquinhos disse que está estudando até sexta-feira um plano para apresentar a Capital no que tangue a diminuição de acidentes de trânsito, violência doméstica, e outros crimes.