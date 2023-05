Prefeito de Nova Alvorada do Sul é alvo de pedido de cassação por favorecer própria empresa

A Câmara Municipal de Nova Alvorada recebeu um pedido de cassação do mandato do prefeito José Paulo Paleari (PP). Ele é acusado de favorecer uma de suas empresas e não responder aos requerimentos de vereadores.

O pedido foi protocolado na segunda-feira (8) por um morador da cidade. Na peça, consta que Paleari seria sócio administrador da empresa GP Negócios Imobiliários. Pela Lei Orgânica do Município, prefeitos não podem estar vinculados a empresas quando assumem o cargo.

“Cabe informar que no benefício próprio e de sua empresa, o mesmo construiu uma quadra de esportes, em parceria com Governo do estado, no loteamento de propriedade da empresa.

Com poder de prefeito o mesmo indicou o local para ser construída a obra, sendo que o município tem várias outras áreas disponíveis, e áreas mais carentes no município, não somente em loteamento particular, sem quase residências no entorno da construção”, escreveu.

A arena esportiva foi construída no âmbito do programa MS Bom de Bola. Além disso, Paleari não estaria respondendo pedidos de informação de vereadores. “O prefeito municipal, ao negar o atendimento aos requerimentos, impede que o poder legislativo realize seus trabalhos, violando o princípio da independência dos poderes, afrontando a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal”, pontuou o eleitor.