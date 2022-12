O prefeito de Ponta Porã Hélio Peluffo Filho (PSDB) é cotado para assumir a Secretaria de Infraestrutura e deverá renunciar ao mandato para assumir a pasta. O anúncio dele como integrante do primeiro escalão do governo que assume em 1º de janeiro será feito nesta terça-feira (13) pelo governador eleito Eduardo Riedel (PSDB). De acordo com as fontes próximas ao gabinete afirmaram que na manhã de hoje (12) o prefeito reuniu seus assessores para informar que vai deixar o cargo para o qual foi reeleito em 2020 e assumir a pasta estadual.