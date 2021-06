Prefeito Municipal de Rio Verde, José de Oliveira, esteve recebendo a Secretária Municipal de Assistência Social, Aline Loubet, que na oportunidade a mesma entregou pessoalmente a indicação de emenda que ela viabilizou com o Deputado Federal Dr. Luiz Ovando junto ao Ministério da Mulher.

A emenda é de R$ 110,000.00 e será investido na equipagem do Conselho Municipal dos Idosos. O Prefeito agradeceu o empenho da Secretária e salientou que a destinação da emenda também é fruto da ida dos Vereadores em Brasília no início do Ano, onde o Deputado se comprometeu em ajudar Rio Verde.