Na manhã de Terça-feira (09), o Prefeito José de Oliveira, esteve visitando o Hospital Municipal “Paulino Alves da Cunha” acompanhando do Vice-Prefeito Réus Fornari, do Secretário Municipal de Saúde, Roberto Martins e do Diretor do Hospital, Hali Martins Khalaf. Na oportunidade estiveram presente, o Engenheiro José de Souza e o Arquiteto Nelson Guimaraes, onde realizaram uma visita técnica para a elaboração do projeto de Reforma e Ampliação do Hospital.

De acordo o Prefeito, ele em conjunto com o Réus Fornari, Roberto Martins e dos Vereadores, já foram viabilizados 2,5 milhões de reais via emenda da Senadora Simone Tabet e com o apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. “ Estamos empenhados para o mais rápido possível dar início a esse grande sonho da população rioverdense” declarou o Prefeito.