Prefeito de Tacuru é criticado por requerer veículo da prefeitura em meio a nota de repúdio dos vereadores

O prefeito de Tacuru, Rogério Torquetti, está enfrentando críticas por ter requerido de volta o veículo da prefeitura cedido à Câmara Municipal. Essa atitude ocorreu após os vereadores Luiz Viudes, André Vera, Anderson Maciel, Edison Cordoba e Ronaldo Rodrigues encaminharem uma nota de repúdio ao prefeito devido à redução salarial dos servidores municipais. A ação do prefeito foi considerada uma retaliação e gerou questionamentos sobre sua postura de diálogo e respeito institucional.

A requerimento do veículo da prefeitura em meio à nota de repúdio dos vereadores despertou críticas da população de Tacuru. Muitos consideraram a atitude do prefeito como uma resposta inadequada e demonstração de falta de abertura ao diálogo. Os vereadores destacaram que o veículo é essencial para o trabalho realizado pela Câmara Municipal, e ressaltaram a importância de um ambiente de respeito e cooperação entre os poderes para o desenvolvimento do município e o bem-estar dos cidadãos.

CLIQUE E VEJA O TERMO DE REVOGAÇÃO