Hoje, 10, no gabinete municipal, o prefeito Odilon Ribeiro reuniu-se com o novo coordenador do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de MS), Cel. Joe Saccenti Junior, para debater sobre o processo de doação de um terreno no município, para que o DSEI possa construir um novo polo da unidade em Aquidauana.

O novo polo será um investimento para atender melhor a comunidade indígena. Outro tema importante debatido na reunião, foi a viabilidade de uma parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o DSEI, em forma de cooperação técnica para que os atendimentos de saúde sejam referenciados e aconteçam na unidade de saúde da Aldeia Ipegue, com objetivo de atender toda a comunidade indígena de Aquidauana.

Também participaram da reunião o coordenador do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de MS, acompanhado do presidente do CONDISI (Conselho Distrital de Saúde Indígena), Clenivaldo Pires, o chefe do polo de Aquidauana, Ademir Chaves, a secretária municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Cláudia Souza, a engenheira do DSEI-MS, Kalorine Bonzi, Eliseu Junior – enfermeiro DSEI-MS, Rosila Pedro – enfermeira/coordenadora do polo base de Aquidauana, Djanir Barbosa – advogada e o assessor indígena Edson Tiago.

Conforme destacou o prefeito Odilon Ribeiro, “essas políticas públicas, em parceria com a coordenação do DSEI-MS, poderão ajudar e muito na melhoria da oferta de atendimento em saúde para as famílias indígenas do nosso município”.

O coordenador do DSEI-MS, Joe Saccenti Jr. agradeceu ao prefeito Odilon e a secretária Cláudia pela receptividade, estabelecendo um diálogo propositivo e a oportunidade de firmar parcerias entre os órgãos, visando a melhoria dos serviços e atendimentos prestados à comunidade indígena de Aquidauana.