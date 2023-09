Prefeito e ex-prefeito lideram corrida pela prefeitura de Porto Murtinho

Pesquisa do Instituto Ranking, divulgada nesta segunda-feira (11), mostra o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), na liderança para a eleição do próximo ano, quando tentará a reeleição.

Segundo a pesquisa, o atual prefeito lidera com 34% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito, Derley Delevatti, com 10,2%; o candidato a prefeito na última eleição, Fábio Neto (Republicanos), com 8%; vereador Helton Atele (PP), com 6%; vereadora Regina Heyn (PSDB), com 4,4%; Dona Mírian, com 4%, e Dr. Antônio, com 1,2%. Entre os entrevistados, 32% não sabem ou não responderam.

No segundo cenário, com menos candidatos, Nelson Cintra mantém o 1º lugar, com 42,6%, Derley Delevatti tem 14,4%; Dona Mírian, 6,2%; e Dr. Antônio, 5,4%. Neste questionário, 31,4% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

No terceiro cenário, Nelson Cintra tem com 45,2%; Fábio Neto,10,6%; Helton Atele, 7%; e Regina Heyn soma 4%. Neste cenário, 33,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Na disputa direta entre prefeito e ex-prefeito, Nelson Cintra tem 50% e Derley Delevatti, 18,2%, contra 31,80% que não sabem ou não responderam. No quesito rejeição, Dona Mírian está na frente com 15,2%, seguida por Derley Delevatti, com 13,4%, Nelson Cintra, com 12%, Helton Atele, com 7,8%, Fábio Neto, com 5,6%, Dr. Antonio, com 4,8%, e Regina Heyn, com 4,2%, enquanto 37% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O instituto também avaliou a gestão de Cintra. Ele foi citado como bom ou ótimo por 46%; regular, por 29%; ruim ou péssimo por 20,2% e 4,8% não sabem ou não responderam.

O instituto ouviu 500 pessoas entre os dias 5 e 7 de setembro. A margem de erro é de 5% para mais ou menos e o intervalo de confiança de 95%.

Foto: Porto Murtinho Notícias

