Em Dois Irmãos do Buriti, o prefeito Japão e o vereador Fordão agradeceram a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), pelas inúmeras ações em benefício dos moradores. Este foi o primeiro município visitado pela deputada nesse início de campanha eleitoral.

Durante conversa com a deputada, o prefeito e o vereador agradeceram pela parceria com o município. “A deputada tem muito trabalho prestado para Dois Irmãos do Buriti”, disse Fordão que continuou: “Como diretora-presidente da Fundação de Cultura ela deu apoio para a realização da Festa do Peixe em Palmeiras, uma festa linda que teve mais de 3 mil pessoas”, relembrou.

Ele ressaltou ainda que seu olhar para o município continuou na Assembleia Legislativa, quando a deputada destinou, em 2018, emenda parlamentar de R$ 50 mil para a Clínica de Saúde. “Os equipamentos comprados com esse recurso já estão lá atendendo a população”, afirmou. Neste ano de 2022, a deputada destinou R$ 50 mil para compra de equipamentos fisioterápicos para a clínica municipal. “Além da cultura e da saúde, a deputada Mara Caseiro também beneficiou a educação com a intercessão no governo estadual, da reforma parcial da Escola Estadual Estefana Gamarra Centurion, bem como da calçada em seu entorno”, disse o vereador.

Para aumentar a oferta de empregos e melhorar a economia do município, a deputada estadual também agilizou o convênio para a construção de fábrica de lingerie. “Essa interlocução feita com a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) vai gerar mais de 100 empregos para a população. A fábrica já está 70% construída”, comemorou.

A deputada Mara Caseiro esteve reunida no dia 16 com o prefeito Japão, o vereador Fordão e o secretário municipal de Administração, Moisés. “Sabemos que podemos contar com a deputada. Ela é parceira de primeira hora de Dois Irmãos do Buriti. Ela merece continuar com mandato na Assembleia Legislativa”, declarou o prefeito.

Feliz com o reconhecimento, a deputada disse que estará sempre olhando pelas pessoas do município. “Podem contar comigo. Estou como deputada para ouvir demandas e trabalhar por grandes conquistas para todo o Mato Grosso do Sul”, disse ela.