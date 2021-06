No final da tarde desta quarta-feira (23), o Prefeito Edilson Magro acompanhou o trabalho de recuperação das estradas rurais do município de Coxim.

A Secretaria de Obras está terminando a recuperação com patrolamento e cascalhamento pontual das estradas rurais que dão acesso ao Cearense na Colônia Taquari, São Ramão e Igrejinha, estrada da Barra da Figueira e região do Pesqueiro do Mano.

O Vereador Flávio Duarte que esteve acompanhando a vistoria, agradeceu o trabalho da Secretaria de Obras e destacou que estradas como a do Cearense, é a primeira vez que recebe cascalhamento em locais onde só o nivelamento não era suficiente.

Também estiveram acompanhando as visitas o Secretário de Obras Juvenal Monteiro, o vereador João do Posto e o chefe de Gabinete Ivaldo Lopes.