O Prefeito Juliano Ferro de Ivinhema (MS) e secretário de Habitação farão sorteio de lotes urbanizados. O Projeto Lotes Urbanizados visa à implantação e comercialização de loteamentos dotados de infraestrutura básica, localizados em área urbana em condições de receber a construção de moradias. Neste projeto o município participa com a doação do terreno e a assistência técnica. O Estado por sua vez irá construir a base da casa. O cidadão por sua vez dará continuidade em sua moradia no período de 24 meses. O prefeito realizou uma live às 10 horas pela pagina do faceboock para o sorteio de 31 lotes para as pessoas que fizeram os cadastros na secretaria de habitação.

O secretário Victor Hugo disse que “A demanda é grande por moradias, mais que aos poucos a administração dará um novo rumo a esta situação”, declarou o secretário Victor Hugo. O prefeito esteve a parte de tudo que ocorreu durante o sorteio ao vivo.