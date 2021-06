O Prefeito Juliano Ferro vai a Brasília e se reúne com senador Nelsinho Trad para buscar recursos para o município de Ivinhema.

É com muita alegria que estamos aqui para dizer a vocês que nossa ida até Brasília já surtiu efeitos positivos. Foram liberadas duas emendas, juntas somam mais de 800 mil reais. A emenda estava travada a muitos anos, ela é de um ex deputado Federal. Com nossa ida até o gabinete do Senador Nelsinho Trad, já conseguimos essa conquista.

Como o Senador mesmo disse: “O importante é correr atrás, colocando os projetos de baixo do braço e vir buscar conquistas.” Somos assim graças a Deus, atuantes! E mais uma vez Ivinhema é contemplada.