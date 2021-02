O prefeito Marquinhos Trad (PSD) confirmou nesta quinta-feira (4) a prorrogação do toque de recolher que estipula a circulação de pessoas na Capital. Conforme Marquinhos, o novo decreto de prorrogação deverá ser publicado ainda nesta quinta-feira, estabelecendo o horário restritivo das 22h às 5h, por mais 15 dias, provavelmente a contar do próximo domingo (7). Com isso, a previsão é que a medida se mantenha pelo menos até o próximo dia 21 de fevereiro. O toque de recolher foi adotado desde março, quando a pandemia do novo coronavírus chegou à cidade, e foi adotado a fim de frear o deslocamento de pessoas e situações de aglomeração. O decreto atual permite circulação no horário citado apenas para serviços essenciais, como postos de combustíveis, farmácias e delivery. Todos os estabelecimentos com atendimento ao público devem se limitar a receber até 40% da capacidade, inclusive igrejas e outros templos religiosos. Já o Governo de MS também prorrogou o toque de recolher, das 22h às 5h, com duração até o dia 25 de fevereiro, em todo o território de MS.